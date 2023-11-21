Дружина колишнього прем'єра засвітила доволі струнку фігуру

Англійська політична активістка Керрі Джонсон, більш відома, як дружина колишнього прем'єра Великобританії Бориса Джонсона похизувалася стрункою фігурою в білому купальнику.

Світлини зі спільного відпочинку з дітьми вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

"Найщасливіші півсеместрові канікули з моїми мавпочками", — підписала серію фото Керрі.

На фото 35-річна Керрі Джонс показала, як вона відпочиває разом зі своїми дітьми — 3-річним сином та двохрічною донькою.

На першій світлині зображена золотоволоса дівчинка з легкими кучерями, яка гойдається на гамаку поблизу океану. Обличчя дівчинки не видно, оскільки вона сфотографована зі спини.

Дружина Боріса Джонсона Керрі похизувалася стрункими ніжками в бікіні Фото: Інстаграм carrielbjohnson

Вже на другій світлині обоє дітлахів бігають по соняному пляжі. Знову ж і син, і донька сфотографовані зі спини, тому розгледіти їх обличчя неможливо.

Вже далі Керрі показала своє засмагле обличчя. Жінка з посмішкою на обличчі знімає відео в гамаку поблизу океану.

Крім цього, дружина Бориса Джонсона показала ще декілька кадрів з малюками та краєвиди, які вдалося зафільмувати.

Цікавим та привабливим стало фото Керрі в купальнику. Дружина Бориса Джонсона показала свої стрункі ноги, позуючи на дошці. Днями в своєму інстаграмі Керрі знову опублікувала фото, де вона стоїть на дошці з веслом в руках в зеленому купальнику. На фото добре можна розгледіти струнку фігуру жінки, яка народила двох дітлахів.

"Хочу купити дошку для веслування. Хтось може порадити хороші бренди? Я трохи не знаю. Дякую!", — підписала фото дружина Бориса Джонсона.

Судячи з усього останній відпочинок та катання на дошці сподобались Керрі і вона вирішила продовжити навчання.

Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала струнку фігуру в бікіні після народження трьох дітей.