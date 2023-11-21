"У мого тата був Rolls-Royce". Вікторія Бекхем зробила футболку зі свого конфузу

Дружина футболіста не просто має почуття гумору, а ще й уміло знається як заробити на цьому гроші.

49-річна британська співачка та дизайнерка, за сумісництвом дружина зіркового футболіста Девіда Бекхема Вікторія уміло монетизувала кумедний момент з документального чотирисерійного серіалу про її чоловіка під назвою "Бекхем".

Фото у білосніжній футболці з написом "My dad had a Rolls-Royce" дизайнерка опублікувала в своєму інстаграмі.

Після того, як на Netflix презентував серіал і глядачі побачили епізод, в якому Девід Бекхем змусив свою дружину Вікторію зізнатися, що вона виросла не в такій простій родині, як може здатися, відео стало вірусним.

Коли Вікторія Бекхем розповіла, що вона походить з робітничого класу, Девід Бекхем почувши це втрутився у розмову і сказав дружині бути чесною.

"На якій машині тато возив тебе до школи?" — запитав Девід у Вікторії.

"Мій тато займався…" — почала говорити дружина, як Девід її перебив: "Ні. Одна відповідь. Що це була за машина?".

"Це непроста відповідь… Дивлячись, про що йдеться", — сказала Вікторія. На що Девід повторив запитання "На якій машині тато возив тебе до школи?".

"Гаразд. У 80-х у мого тата був Rolls-Royce", — сказала Вікторія.

Саме ця фраза дружини футболіста стала вірусною.

Вікторія Бекхем не стала сумувати, що з неї почали кепкувати у всьому світі і знайшла спосіб, як невдалий момент із серіалу монетизувати.

Дизайнерка створила білу футболку з великим чорним написом "У мого тата був Rolls-Royce". Презентовану модель дизайнерка тепер продає за $150 (орієнтовно 5 500 гривень).

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розповіла, як над нею знущалися в школі.