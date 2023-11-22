93-річний Клінт Іствуд з'явився на публіці вперше за довгий час

Зараз ветеран Голлівуду знімає фільм "Присяжний № 2" у Джорджії.

93-річний Клінт Іствуд із білою бородою з'явився на публіці вперше за довгий час. Зараз актор і режисер знімає фільм "Присяжний №2" у Джорджії з Ніколасом Голтом і Тоні Коллетт. З огляду на поважний вік актора, цей фільм може стати його останньою роботою. Про це пише Daily Mail.

Клінт Іствуд, який став режисером, знімав сцену для судового трилера за участю його зірок Ніколаса Голта, 33 роки, і Тоні Коллетт, 51 рік.

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Проєкт раніше був названий "останнім фільмом" режисера, хоча ні Іствуд, ні його представники не говорили, що він планує піти на пенсію після завершення проєкту.

Раніше Іствуда бачили на знімальному майданчику з Голтом у червні, після того, як почався страйк сценаристів, але незадовго до того, як його акторський склад був змушений припинити роботу через нещодавній страйк акторів.

Клінт Іствуд на зйомках картини "Присяжний №2"

За цей час Іствуд встиг відростити бороду. Його помітили, коли він розмовляв із членами своєї знімальної групи в чорній вітровці і темно-сірих штанах.

Незважаючи на свій похилий вік, він виглядав повністю захопленим зйомками.

Його бачили разом з його другом, оператором Стівеном Кампанеллі, з яким він вперше почав працювати ще 1995 року над фільмом "Мости округу Медісон".

Новий фільм Клінта Іствуда під назвою "Присяжний №2" розповідає історію присяжного засідателя у справі про вбивство, який розуміє, що, можливо, саме він убив жертву під час необережного водіння, а не людину, яку судять.

Оскільки вина роз'їдає його, він намагається утримати своїх колег-присяжних від засудження цієї людини, одночасно намагаючись не свідчити проти себе перед прокурором, якого грає Тоні Коллетт.

Роль присяжного виконав Ніколас Голт.

Крім Голта і Коллетт, у "Присяжному №2" також знімалися Зої Дойч, Кіфер Сазерленд, Кріс Мессіна і Леслі Бібб.

Ця картина стане 40-м фільмом Іствуда як режисера (41-й, якщо враховувати "Натягнутий канат" 1984 року, який, як кажуть, він зняв без зазначення авторства після конфлікту з первісним режисером).

Іствуд почав свою акторську кар'єру в середині 1950-х років з низки невеликих ролей у кіно і на телебаченні.

Його першою серйозною роботою прийнято вважати картину "Сирицевий батіг" 1959 року.

Після почалася його зіркова співпраця з італійським режисером Серджіо Леоне. Який зняв знамениту "доларову" трилогію: "За жменю доларів", "На кілька доларів більше" і "Хороший, поганий, злий".

Клінт Іствуд у молодості

Успіх трилогії призвів до появи у США вестернів і трилерів, зокрема хіта Іствуда "Брудний Гаррі" 1971 року. Його останнім фільмом стала картина "Чоловічі сльози" 2021 року.

Нагадаємо, раніше Клінт Іствуд відсудив 6 мільйонів доларів у литовської компанії за фейкове інтерв'ю зі своєю участю.