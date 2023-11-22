Леді в червоному: королева Камілла в сліпучому образі з'явилася на прийомі в палаці

Королева дебютувала в гламурній тіарі королеви Єлизавети II з бірманськими рубінами.

У Букінгемському палаці відбувся державний прийом на честь президента Республіки Корея Юн Сок Йоля і першої леді Кім Кон Хі. І королева Камілла з'явилася на прийомі в розкішній червоній оксамитовій сукні та дорогоцінній тіарі з бірманськими рубінами. Про це пише PEOPLE.

76-річна королева з'явилася ввечері на державному банкеті в Букінгемському палаці на честь державного візиту президента Республіки Корея Юн Сок Йоля і його дружини Кім Кон Хі до Великої Британії. Вона приєдналася до короля Чарльза, принца Вільяма, Кейт Міддлтон та інших членів королівської сім'ї на гламурному заході.

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Камілла вперше одягла тіару з бірманськими рубінами, доповнивши свою червону оксамитову вечірню сукню від Фіони Клер. Головний убір був частиною колекції королеви Єлизавети, і покійна королева неодноразово одягала її на публічні заходи.

Державний прийом у Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Лорен Кіна, засновниця The Court Jeweller, розповіла журналу PEOPLE: "Вибір Каміллою рубінів з королівських сховищ був цілком доречним з огляду на те, що червоний — один з національних кольорів Південної Кореї. Вона поєднала воєдино коштовності двох правлінь, одягнувши рідкісну тіару, замовлену королевою Єлизаветою II, з намистом, створеним понад століття тому принцом Альбертом для королеви Вікторії. Її ансамбль — це урок королівської історії в ювелірній формі!".

Тіара була виготовлена ювеліром Garrard 1973 року з діамантів і рубінів, які королева Єлизавета отримала як весільні подарунки. Рубіни подаровані жителями М'янми, яка тоді називалася Бірмою. А алмази дістали з Хайдарабадської тіари.

Королева Камілла в рубінових прикрасах

Королева Камілла також доповнила свій образ кольє і сережками з рубінами і діамантами покійної королеви Єлизавети з її приватної колекції.

Хоча королева Камілла протягом багатьох років носила безліч діадем, нещодавно вона дебютувала в історичній діадемі на державному відкритті парламенту на початку цього місяця. Діамантова діадема, також відома як Державна діадема Георга IV, була виготовлена для коронації короля Георга IV 1820 року.

З часів короля Георга IV діамантову діадему носила кожна британська королева, незалежно від того, правили вони чи були подружжям монархів: королева Аделаїда, королева Вікторія, королева Олександра, королева Марія, королева Єлизавета (королева-матір) і королева Єлизавета ІІ.

Цей аксесуар був тісно пов'язаний з королевою Єлизаветою, матір'ю короля Чарльза, яка померла у вересні 2022 року. Вона вперше носила діамантову діадему публічно на своєму першому державному відкритті парламенту 1952 року (до того, як її було офіційно короновано).

На прийомі на честь президента Південної Кореї Кейт Міддлтон дебютувала в красивій Стратморській тіарі з трояндами, яку востаннє діставали з королівської скриньки 100 років тому.