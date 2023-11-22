Секрети краси разюче юної 51-річної першої леді Південної Кореї

Кім Кон Хі в елегантній чорній сукні з'явилася на державному прийомі в Букінгемському палаці і мала вигляд ледь не молодшої за Кейт Міддлтон.

Перша леді Південної Кореї Кім Кон Хі вийшла у світ разом зі своїм чоловіком. Президентське подружжя відвідало державний банкет у Букінгемському палаці, влаштований для них королем Чарльзом і королевою Каміллою. І юний вигляд першої леді тепер бурхливо обговорюється таблоїдами. Про це пише Daily Mail.

51-річна перша леді Південної Кореї має на десятиліття молодший вигляд завдяки суворому режиму догляду за шкірою, стверджують косметичні експерти

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Кім Кон Хі та Юн Сок Йоль на прийомі в Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Один дерматолог-косметолог розповів, що "чудовий зовнішній вигляд пані Кім, що кидає виклик віку", можна "приписати комбінації різних неінвазивних косметичних процедур".

Ейнас Муса, засновник дерматологічної клініки Perla, сказав: "Такі процедури, як наповнювачі обличчя і ботокс, зазвичай дають змогу домогтися молодого вигляду без необхідності хірургічного втручання".

"Ці процедури можуть допомогти розгладити тонкі зморшки та відновити об'єм, надаючи природний молодий вигляд", — додав експерт. Було також висловлено припущення, що сяючий вигляд першої леді міг бути зумовлений мінімальним макіяжем і суворим режимом догляду за шкірою.

"Сяюча шкіра першої леді може бути результатом ретельного догляду за шкірою, що потенційно включає медичні процедури з догляду та передові продукти з догляду за шкірою", — зазначає косметолог.

Також вона припускає, що Кім Кон Хі збалансовано харчується, регулярно робить фізичні вправи і не забуває зволожувати шкіру.

Кім Кон Хі та король Чарльз Фото: Getty Images

Тим часом Лора Кей, експертка з краси і засновниця Laura Kay London, зазначила, що перша леді мала "яскравий і сяйний, але водночас природний" вигляд.

Вона також вказала, що пані Кім робить мінімальний макіяж, лише злегка підкреслюючи очі та губи. Волосся перша леді воліє укладати просто і витончено, щоб не відволікати уваги від обличчя.

"Як відомо багатьом експертам, щоб виглядати природно, потрібна ретельна підготовка і робота, виконана за лаштунками для досягнення ідеального зовнішнього вигляду: деякі улюблені прийоми знаменитостей включають перманентний макіяж і лазерні процедури. За допомогою процедур ви можете буквально повернути час назад, щоб мати молодий і свіжий вигляд. Перша леді отримає доступ до кращого; схоже, що їй зробили філери і ботокс, оскільки її шкіра має злегка натягнутий вигляд", — зазначила Лора.

На її думку, перша леді Південної Кореї також робила пілінг і лазерне шліфування.

На прийомі в Букінгемському палаці Кім Кон Хі була в елегантній чорній вечірній сукні, а королева Камілла і принцеса Уельська з'явилися в розкішних вбраннях і тіарах з королівської скриньки.