Стало відомо, що чоловік принцеси Беатріс подарував покійній королеві (відео)

Італійському аристократу допоміг його вітчим, який займається скульптурою.

Стало відомо, що чоловік принцеси Беатріс подарував покійній королеві Єлизаветі ІІ у 2018 році. Про це пише Hello Magazine.

Коли Едоардо Мапеллі Моцці шукав подарунок для бабусі своєї коханої, він звернувся за допомогою до свого вітчима – скульптора Девіда Вільямса-Елліса. Італійський бізнесмен доручив своєму вітчиму зробити статую королеви Великобританії з бронзи, на якій вона дивиться вгору й гладить коня. Разом вони вирішили, що це буде ідеальний подарунок для Єлизавети ІІ, яка практично все життя захоплювалася верховою їздою.

"Я зробив макет із зображенням королеви та коня для проєкту, якого насправді не було, і Едо та Беатріс побачили та закохалися в це", — розповів скульптор.

"Вони думали, що це відобразило справжній дух королеви, бабусі Беатріс. Завжди дивно розмовляти з кимось, чия бабуся є королевою, особливо коли ти робив їхню скульптуру. Едо вирішив віддати одну Беатріс, а іншу — королеві", — додав вітчим чоловіка принцеси.

Статуя королеви Єлизавети ІІ

Наступного 2019 року Едоардо подарував другу версію бронзової скульптури королеви своїй тодішній дівчині, принцесі Беатріс, на її день народження у серпні.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Беатріс зʼявилася на публіці в сукні улюбленого бренду Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про трансформацію стилю принцеси Беатріс.