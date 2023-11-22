Дівчата з південнокорейського гурту Blackpink відвідали прийом у Букінгемському палаці

Джису, Дженні, Розе і Ліса були присутні на урочистому прийомі, який король Чарльз влаштував для президента Південної Кореї.

Дівчата з Blackpink прибули до Букінгемського палацу під час державного візиту президента Південної Кореї Юн Сок Єля і першої леді Кім Кон Хі до Лондона. І відвідали урочистий прийом, який король Чарльз влаштував для гостя. Загалом на вечері були присутні 300 гостей. Про це пише Vogue.

Державний візит президента Південної Кореї Юн Сок Єля до Лондона породив один із найприкметніших міжнародних кросоверів поп-культури за останній час: K-Pop гурт Blackpink у Букінгемському палаці.

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Ніколи ще відтоді, як Spice Girls спілкувалися з принцом Чарльзом 1997 року, жіноча поп-група такого масштабу не відвідувала нинішнього короля.

Учасниці Blackpink у Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Їхній внесок у корейську культуру не залишився непоміченим Чарльзом, який, на їхній превеликий подив, сказав назву гурту на весь голос.

Чарльз відзначив внесок Кореї в британську культуру, включно з "Грою в кальмара", BTS і фільмографією Пон Джун Хо.

Також він похвалив зірок K-Pop за їхній захист довкілля. Для візиту до короля дівчата обрали розкішне вбрання.

Джису одягла чорну текстуровану сукню з об'ємними рукавами з курортної колекції Dior 2024 року від Марії Грації К'юрі.

Розе, яку бачили розмовляючою з королем Чарльзом після вечері, була одягнена в чорну оксамитову сукню без бретельок з вирізом у формі серця, який вона поєднувала з бантом у волоссі. Свій класичний образ вона завершила чорними туфлями з гострим носком.

Дженні контрастувала зі своїми колегами по групі в милому весільному ансамблі. Сукня з довгими рукавами була простою, але елегантною завдяки вирізу з відкритими плечима і шлейфу, який вона доповнила чорними босоніжками на платформі і блискучим клатчем.

Ліса, єдина, хто наважилася відмовитися від нейтральних відтінків, вибрала сукню кольору морської хвилі і накидку від Жоржа Хобейки. Сукню з тюлю, розшиту бісером, вона доповнила золотистими туфлями на платформі і діамантовим кольє.

Президент Південної Кореї на прийомі в Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон на прийомі з'явилася в елегантній білій сукні із золотою вишивкою. І доповнила образ діамантовою тіарою, яку не діставали з королівської скриньки вже 100 років.