Цілорічне цвітіння орхідеї: флористи поділилися секретами вирощування рослини

Орхідея може цвісти цілий рік, якщо забезпечити їй відповідні умови. Основними з них є достатня кількість світла та використання добрив. Флористи кажуть, що секрет цвітіння рослини полягає у правильно приготовленому домашньому добриві.

Орхідея досить примхлива та має природний сезон цвітіння, у більшості видів це відбувається раз на рік. Проте існує спосіб, який може допомогти продовжити сезон цвітіння квітки, ним поділилося видання "ТСН.ua".

Поради від флористів щодо цвітіння орхідеї

Перш за все потрібно забезпечити оптимальні умови для цвітіння орхідеї. Освітлення є ключовим для здоров'я та краси рослини. Підтримка цвітіння орхідеї протягом року має важливе значення. Орхідея для активного росту потребує до 12 годин денного світла на добу. Також важливо уникати пересадок, оскільки для цієї рослини будь-яке переміщення — це стрес, вона чутлива до положення відносно світла. Якщо ви плануєте перемістити горщик із рослиною, розміщуйте орхідею в тому ж положенні, як вона була раніше.

Якщо у вас приватний будинок, то орхідею можна виносити на подвір'я влітку, але вона має перебувати у затінку під деревом. Рослину можна залишати на вулиці до осені, поки температура не опуститься нижче +10. Мешканці квартир можуть розміщувати свої квіти на балконах, але слід уникати прямих сонячних променів.

Таємниці тривалого цвітіння орхідеї

Флористи розкрили один секрет, як зробити так, щоб орхідея цвіла упродовж року. Існує домашнє добриво, яке є природною добавкою, що підтримує бажане цвітіння орхідеї упродовж усього року.

Це добриво готується на основі води, яка відстоялася упродовж 24 годин. Потім додають 10 крапель лимонного соку та 2 столові ложки меду до неї. Суміш необхідно добре перемішати, щоб всі компоненти розчинилися. Після цього можна поливати орхідею. А якщо є декілька горщиків з квітами, то діліть на кожен з них по 8 столових ложок домашнього добрива.

Добрива також можна використовувати, щоб підсилити ефект цвітіння. Суміш, зроблена на основі фосфору та калію, підтримує багате цвітіння та сприяє появі бруньок. Ці добрива гарантують утворення здорових та міцних квітів. Проте краще утриматися від використання добрив на основі азоту, оскільки вони можуть гальмувати розвиток квітконосів.

Також вадливо обрати правильне місце розташування квітки. Для постійного цвітіння рослина потребує денного світла упродовж 12 годин, але вона не переносить прямого сонячного проміння. Ідеальним варіантом для цієї квітки будуть вікна, що виходять на захід або схід. Тут забезпечено достатнє освітлення взимку та оптимальні умови для росту влітку.

Нагадаємо, у Тайвані вчені врятували орхідею, яка була на межі зникнення. Також їм вдалося знайти метод її розмноження.

Раніше повідомлялося, що на день народження англійській моделі Роузі Гантінгтон-Вайтлі подарували купу кульок, проте кульмінацією став торт з орхідеями.