Адель з чоловіком уперше зʼявилася на публіці після новин про одруження (фото)

Артистка та спортивний агент Річ Пол відвідали баскетбольний матч.

35-річна британська співачка Адель зʼявилася на публіці з чоловіком Річем Полом, 41, вперше після новин про їхнє таємне одруження. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя напередодні відвідало у Лос-Анджелесі баскетбольний матч LA Lakers з Dallas Marvericks.

Пара, яка заручилася на початку 2023 після майже двох років стосунків, сиділа біля корту під час спортивної гри на арені Crypto.com.

Річ Пол та Адель Фото: Getty Images

Артистка посміхалася протягом усього вечора, сидячи біля свого чоловіка.

Для цієї нагоди Адель обрала затишний та стильний кремовий светр і зелені штани карго.

Володарка кількох премій "Греммі" зібрала своє світле волосся в гладкий пучок і одягнула блискучі золоті сережки-краплі від Bottega Veneta, які продаються за 1350 доларів.

У неї на колінах була вишукана сумка Hermes, а на ногах — білі кросівки.

Адель Фото: Getty Images

Тим часом спортивний агент був одягнений у чорну куртку на блискавці, сірі штани та кепку.

Ходили чутки, що Адель і її обранець одружилися 2022 року, а тепер вона підтвердила шлюб на комедійному шоу свого хорошого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі.

До цього зірка сцени була одружена з бізнесменом Саймоном Конекі, якому народила сина Анджело.

Адель Фото: Instagram adele

Нагадаємо, Адель розкрила плани на поповнення в родині.

Також Фокус писав про новий бізнес Адель у Лондоні.