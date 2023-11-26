Дієтологи назвали 3 способи, як не погладшати під час новорічних свят

Експерти в галузі охорони здоров'я розповіли про три прості способи, які допоможуть вам уникнути збільшення ваги під час різдвяних і новорічних свят.

Зима — час свят і, звісно, ж смачних страв та солодощів. Від розкішних застіль до спокусливих частувань — святковий сезон славиться своїми кулінарними шедеврами. Однак радість новорічних свят не обов'язково має супроводжуватися небажаним побічним ефектом у вигляді зайвої ваги. Завдяки усвідомленому вибору та збалансованому підходу до харчування можна насолодитися смачною їжею без шкоди для здоров'я і фігури. Про це пише She Finds.

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Особистий тренер і дієтолог Джессі Федер розповів про три способи мінімізувати набір ваги "на канікулах", щоб свята не завдали серйозної шкоди вашій фігурі. Федер розповів, що контроль порцій, відмова від вживання всіх страв на столі та складання збалансованої тарілки допоможуть вам пережити цей час з мінімальним "плюсом" на вагах.

Контроль порцій

Фото: Freepik

Контроль порцій під час зимових свят може стати ключовою стратегією підтримки здорової ваги. Через велику кількість смачних і часто калорійних святкових страв легко переїсти, що може призвести до збільшення ваги. Свідомо контролюючи розміри порцій, ви, як і раніше, зможете насолоджуватися улюбленими частуваннями без шкоди для здоров'я.

"Контроль порцій дуже важливий, щоб уникнути набору ваги у свята. Під час свят часто їдять великі порції і це додає набагато більше калорій, ніж ви думаєте, навіть якщо ви обираєте здорову їжу. Постарайтеся припинити їсти, щойно відчуєте ситість і не переповнюйте тарілку. Це допоможе контролювати кількість калорій, які ви споживаєте, і запобігатиме збільшенню ваги", — каже Федер.

Помірне споживання напоїв

Фото: Freepik

Дуже легко випити велику кількість калорій у рідкій формі. Тому помірне вживання різних напоїв — розумний підхід для тих, хто піклується про контроль ваги під час свят. Багато святкових напоїв містять багато цукру і калорій, які можуть швидко накопичуватися. Вибір менших порцій або пошук низькокалорійних альтернатив може допомогти людям насолодитися сезонними напоями без ризику перебрати добову калорійність.

"Напої, такі як святкова кава, різноманітні коктейлі, дуже спокусливі. Намагайтеся вживати їх у помірних кількостях, оскільки вони часто містять доданий цукор і жири. Дуже легко випити кілька святкових напоїв, не усвідомлюючи цього. Але в результаті це дійсно може призвести до збільшення калорійності. Вживаючи їх у помірних кількостях, ви зможете уникнути збільшення ваги", — заявляє Федер.

Збалансована тарілка

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Створення збалансованої тарілки під час свят — розумна стратегія для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Віддаючи перевагу продуктам, багатим поживними речовинами, таким як нежирні білки, різнокольорові овочі та цільнозернові продукти, ви зможете отримати ситну та повноцінну їжу. Такий підхід не тільки забезпечує необхідні вітаміни та мінерали, але також сприяє відчуттю ситості, зменшуючи спокусу переїдати менш поживними стравами.

"Складання збалансованої тарілки у святкові дні допоможе вам уникнути збільшення ваги. Переконайтеся, що половина вашої тарілки наповнена білком, чверть — овочами або фруктами, а ще чверть — вуглеводами. Не перевантажуйте організм вуглеводами, це може призвести до збільшення споживання калорій і, відповідно, ваги", — каже Федер.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.