Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем вирушили на романтичну вечерю у Голлівуді (фото)

Зіркове подружжя обрало стильні кежуал-образи.

28-річну американську акторку Ніколу Пельтц та Брукліна Бекхема, 24, помітили на романтичній вечері. Про це пише Daily Mail.

Закохані вирушили на вечерю в Голлівуді напередодні. Зірка екрану виглядала доволі стильно, підкресливши свою фігуру в чорному короткому топі в поєднанні з широкими штанами.

Вона одягла чорний блейзер і підкреслила образ для побачення з чоловіком парою масивних черевиків на платформі.

Волосся Пельтц зібрала, додавши в ролі аксесуарів сережки-кільця та зробивши легкий макіяж.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

24-річний Бруклін тим часом вибрав повсякденний ансамбль, поєднавши просту білу футболку із сірими штанами та рожевою бейсболкою.

Вони одружилися у квітні 2022 року. Церемонія пройшла в маєтку батька акторки, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-біч. Після цього юнак додав до свого знаменитого прізвища Бекхем частинку "Пельтц", що дуже не сподобалося його зірковій матері. Згодом стало відомо, що Нікола також не захотіла одягати весільну сукню бренду Вікторії Бекхем, через що в мережі активно заговорили про ворожнечу між жінками. Втім, офіційно вони спростовують усі домисли про сварки.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розвіяла домисли про ворожнечу з невісткою.

Також Фокус писав про відверте інтервʼю Ніколи Пельтц для глянцю.