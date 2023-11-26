Як носити піджак взимку: головні правила (фото)
Не варто відкладати улюблений блейзер чи піджак до теплих часів.
Без піджака обійтися можна практично завжди, проте він розбавляє будь-який образ, а часто навіть стає його родзинкою, тому експериментувати варто. Якщо влітку чи навесні з носінням піджака не виникає проблем, то в холодну пору року постає питання: як правильно сховати його під верхнім одягом. Фокус розповідає головні правила поєднання зими та піджака.
Об'ємний пуховик, пальто або шуба
Для того, аби сховати складки на руках, а поділ піджака не виглядав з-під верхнього одягу, варто обирати ще більшу куртку чи пальто. За обʼємним верхнім одягом не буде видно вашого піджака, а у приміщенні ви знімете куртку і повноцінно демонструватимете свій стильний піджак.
Водолазка або тепла кофта
У холодну пору року піджаки варто носити з водолазками та теплими кофтами, відмовившись до тепла від футболок та топів. Таким чином вам буде тепліше як на вулиці, так і в приміщеннях.
Не варто поєднувати піджак із короткою курткою
З-під короткої куртки виглядатиме частина піджака, що точно не зробить ваш образ стильним. Тому варто зосередитися на довгих фасонах.
Поєднання з пальтом
Найкращим рішенням у холодні дні стане поєднання теплого пальта з піджаком. Його не буде видно під верхнім одягом, до того ж піджак додатково зігріватиме вас.
Твідові варіанти
Такий фасон стане стильним та теплішим варіантом. Проте його варто носити за правилами, описаними вище.
Нагадаємо, королева Іспанії Летиція приміряла стильний твідовий піджак.
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