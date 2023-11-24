Періс Гілтон стала мамою вдруге: імʼя та стать малюка (фото)
Лише на початку 2023 року знаменитість повідомила про народження сина Фенікса.
42-річна американська світська левиця Періс Гілтон вдруге стала мамою. Звісткою про поповнення в родині знаменитість поділилася у своєму Instagram.
Зіркова мама показала рожевий костюмчик з іграшкою та окулярами. У неї та венчурного капіталіста Картера Реума, 42, народилася донька, якій дали доволі незвичне імʼя. Малюка назвали Лондон.
"Вдячна за мою маленьку дівчинку", — лаконічно написала Гілтон, якій, судячи з усього, знову народила дитину сурогатна мама.
"Вітаємо Періс Гілтон та вітаємо Лондон", — приєдналася до привітань супермодель Наомі Кемпбелл, яка теж у 2023 році вдруге стала мамою.
Зазначимо, що Періс Гілтон та Картер Реум одружилися у листопаді 2021 року. Шлюб став першим для спадкоємиці знаменитої мережі готелів. Уже на початку 2023 стало відомо, що в пари народився син Фенікс, якого зіркова мама доволі часто показує у своїх соцмережах.
Тепер Періс стала мамою двох дітей, а у її чоловіка є 10-річна донька від попереднього союзу, з якою він практично не бачиться.
Нагадаємо, як Періс Гілтон реагувала на критику форми голови свого сина у мережі.
Також Фокус писав про річницю весілля Періс Гілтон та її обранця Картера Реума.