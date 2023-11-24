Подаватиме апеляцію: суд виніс вирок Остапу Ступці за п'яну ДТП у Києві

Голосіївський райсуд Києва визнав актора винним у справі про ДТП 4 квітня.

Суд виніс вирок Остапу Ступці за ДТП у Києві, скоєну в нетверезому стані. Актор назвав рішення суду несправедливим і готує апеляцію. Про це пише "Суспільне".

Голосіївський райсуд міста Києва визнав винним відомого українського актора Остапа Ступку у справі щодо скоєння аварії 4 квітня у столиці в нетверезому стані. Йому призначили покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки.

Також народного артиста позбавили прав на вісім років. І з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.

Адвокат пояснив, що обмеження свободи зобов'язує актора з'являтися до спеціальних установ для виконання суспільно корисних робіт.

"Я погоджуся зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшувальних обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б доречніше і справедливіше для держави, тому що сума немаленька. Мінімально — це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна", — сказав Остап Ступка.

Артист і його захисник планують подавати апеляцію. Протягом місяця, поки вирок не набуде чинності, щодо Ступки діятиме запобіжний захід: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.

Що відомо про ДТП за участю Остапа Ступки

ДТП сталася ввечері 4 квітня в Голосіївському районі столиці. Автомобіль Range Rover, за кермом якого був Остап Ступка, в'їхав у припаркований автомобіль Mitsubishi, у салоні якого перебував водій. 38-річний чоловік отримав серйозні травми та був госпіталізований. Винуватця аварії затримали і помістили в СІЗО.

ДТП за участю Остапа Ступки Фото: Київська міська прокуратура

6 квітня в Шевченківському суді акторові обрали запобіжний захід. Він мав перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня.

У червні Шевченківський райсуд продовжив Ступці нічний домашній арешт до 5 липня в рамках досудового розслідування.

У липні розслідування обставин ДТП завершилося. Документи у справі було відправлено до Голосіївського райсуду Києва.

Потерпілий у ДТП, на ім'я Ярослав, якого госпіталізували після ДТП, розповів, що три дні провів непритомним у реанімації, переніс операцію і продовжує лікування.

Нагадаємо, Остап Ступка — єдиний син знаменитого українського артиста Богдана Ступки, який помер 2012 року після тривалої хвороби.

Остап Ступка був художнім керівником Національного драматичного театру імені Франка, він грає в театрі, займається дубляжем, а також знімається в кіно.