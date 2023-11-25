Бред Пітт та Інес де Рамон планують провести разом новорічні свята (фото)

Інсайдери також розповіли, чи планують закохані зіграти весілля.

59-річний американський актор Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон, 30, планують провести разом новорічні свята та свої дні народження у грудні 2023. Про це повідомляє Daily Mail.

Закохані дуже хочуть організувати спільну вечірку на честь 60-річчя актора та 31-річчя дизайнерки ювелірних прикрас. 18 грудня Бред Пітт святкує день народження, а через день новий рік життя зустріне його кохана.

Разом з цим, про весілля знаменитостей наразі навіть не йдеться, вони просто "розважаються" та отримують насолоду від свого роману, про який стало відомо наприкінці осені 2022 року.

"Розробляється спільне святкування днів народження, Різдва, Нового року", — розповів інсайдер.

Бред Пітт та Інес де Рамон

Голівудський актор, як повідомляється, "соромиться" сказати "так" втретє. Раніше він уже був одружений з Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі, з якою виховував шістьох дітей, троє з яких біологічні.

"Бред щасливий і закоханий у свою дівчину Інес, але будь-які ознаки заручин, одруження не з’являться найближчим часом", — зізналося джерело.

Інес де Рамон

"Ніхто нікого не змушує рухатися швидко, немає думок про дітей або щось подібне, вони абсолютно щасливі одне з одним і їм подобається, як все просто, весело та захопливо і завжди здається новим", — детальніше поділився інсайдер.

Нагадаємо, Бред Пітт зʼявився з обручкою, яку йому могла подарувати Інес.

Також Фокус писав про конфлікт Бреда Пітта із сином Паксом.