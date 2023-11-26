Чорний, або блискучий: топові тренди манікюру на початок зими 2023 року

Це найкращі осінні тенденції в манікюрі 2023 року, які варто спробувати просто зараз.

Експерти з манікюру вважають, що в моду повернулися чорні нігті в готичному стилі, мінімалізм і, звісно, яскраві образи з хромованими нігтями. І хоч довгі нігті все ще в моді, природна довжина і закруглені кінчики також все частіше з'являються в модних блогах. Все-таки така довжина зручніша для повсякденного носіння, ніж загострені стилети. Про модні тренди в манікюрі пише Cosmopolitan.

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Готиккор, або манікюр у готичному стилі

Найголовніший тренд 2023 року — це манікюр у готичному стилі. Він був на всіх подіумах, від Maison Margiela до Dior і Proenza Schouler. Цей тренд натякає на епоху емо початку 2000-х.

Нігті в стилі готиккор

Спробуйте повністю матово-чорні нігті, або глянцеві. Але можна і змішати два цих тренди для елегантного стилю в дусі французького манікюру.

Манікюр із шипами

І різновид готичного манікюру — манікюр із шипами. Не надто підходить для повсякденного носіння, але точно вразить на вечірці. Це відсилання до класичних туфель Valentino, підбори яких прикрашали шипи.

Галактичні нігті та оксамитові нігті

Об'єднує ці два тренди блиск і іскри. Галактичний стиль передбачає хромований блиск багатохромних блискучих покриттів з глибокими відтінками коштовного каміння.

Галактичні нігті

Експерти рекомендують використовувати кілька різних відтінків, щоб покриття нагадувало фото НАСА з космосу.

Оксамитові нігті — це той самий манікюр з магнітами, завдяки якому ваші нігті виглядають мерехтливими. Експерти рекомендують "пограти" з магнітами, щоб створити нечітку оксамитову текстуру.

Оксамитові нігті

Такий манікюр можна завершити блискучим верхнім шаром і стразами для ще більш сліпучого ефекту.

Винні нігті та цукерково-червоний манікюр

Два відтінки червоного, які входять у моду кожної осені та зими, коли хочеться чогось яскравого, класичного і благородного.

Винні нігті

Винні нігті темно-червоного кольору вважають злегка приглушеною версією абсолютно чорних нігтів у стилі готик. Крім того, тут можна вибирати з відтінків, наприклад темно-коричнювато-червоного кольору або фіолетового відтінку мерло з ягідними тонами.

Цукерково-червоні нігті — це класика. Тим паче, що цієї осені та взимку червоний колір назвали кольором сезону.

Цукерково-червоні нігті

Яскраво-червоні нігті поширилися по всьому TikTok і майстрм манікюру рекомендують спробувати або рівне червоне покриття, або ж доповнити його сріблястими, або золотистими акцентами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші відтінки манікюру на останній місяць осені 2023.