Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на публіці з двома дітьми (фото)

Восьмирічна принцеса Габріелла продемонструвала стильну куртку Chloe.

Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на публіці з двома дітьми — принцесою Габріеллою та принцом Жаком. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

Дружина князя Альбера ІІ напередодні відвідала парк принцеси Антуанетти в Монако з нагоди Міжнародного дня захисту прав дітей. Колишня плавчиха обрала для виходу з дітьми елегантне бежеве пальто, яке доповнила шкіряним ременем Вalenciaga, ціна якого становить 395 доларів.

Під пальтом Шарлін носила чорний джемпер та такі ж штани. А на її ногах були замшеві черевики "Tieland" від Stuart Weitzman. Також княгиня Монако одягла рукавички наприкінці листопада.

Тим часом восьмирічна принцеса Габріелла продемонструвала бежеву двотонну куртку від Chloe за 385 фунтів стерлінгів. А її братик Жак був у чорному аутфіті: пальті, штанах та черевиках.

Княгиня Монако Шарлін з дітьми

"З нагоди Міжнародного дня захисту прав дитини принцесса Шарлін та принцеса Ганноверська С.А.Р. завітали до парку княгині Антуанетти та разом з дітьми взяли участь у різноманітних запропонованих анімаціях. Цей святковий день був організований управлінням національної освіти, молоді та спорту у партнерстві з @mairiedemonaco", — зазначили на сторінці королівської родини Монако.

Нагадаємо, дружина князя Альбера ІІ вийшла у світ в елегантному образі в темних відтінках.

Також Фокус писав про появу княгині Монако з донькою в парних образах з беретами.