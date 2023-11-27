Періс Гілтон показала, як святкує народження доньки (фото)
Мама двох дітей та її первісток Фенікс позували біля рожевої ялинки.
42-річна американська фотомодель та акторка Періс Гілтон показала, як святкує зі своїм сином Феніксом народження його сестрички Лондон. Новорічними кадрами мама двох дітей ділиться в Instagram з понад 25 млн підписників.
"Святкуємо народження нашої маленької дівчинки Лондон рожевим Різдвом!" — написала Періс та додала в коментарях, що дуже любить своїх малюків.
Американська знаменитість позувала біля рожевої ялинки в бежевій сукні з рослинним дизайном. Тим часом десятимісячний Фенікс сидів та руках у своєї зіркової мами, посміхаючись на камеру. Цікаво, що після критики форми голови первістка зірки на останніх фото він завжди позує в головних уборах.
"Материнство змушує тебе сяяти!!!", "виглядає так, ніби він буде дуже високим", "Лондон Гілтон впливає з першого дня", — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.
Венчурний капіталіст Картер Реум, 42, та спадкоємиця відомої мережі готелів одружилися у листопаді 2021. Через рік стало відомо, що в зіркового подружжя народився син Фенікс за допомогою послуг сурогатної матері. А наприкінці 2023 року Періс стала мамою вдруге: у світської левиці народилася донька Лондон. Проте поки фото дівчинки не показали.
Нагадаємо, Періс Гілтон показала серію нових фото із сином Феніксом.
Також Фокус писав про другу річницю одруження Періс Гілтон та Картера Реума.