Топ 3 інгредієнти в шампуні, які можуть спричинити випадіння волосся

Останніми роками шампунь має не найкращу репутацію, тому все більше людей замислюються про використання натурального шампуню або хоча б про те, щоб мити голову не так часто.

Шампунь необхідний для того, щоб очищати шкіру голови і насправді, для здорового й красивого волосся, це потрібно робити не щодня. Незалежно від того, скільки разів на тиждень ви миєте голову, ви маєте бути впевнені, що використовуєте правильні засоби, які не зіпсують здоров'я та красу вашої шевелюри. Тому вам варто уникати шампунів із сумнівними інгредієнтами, які не тільки пошкоджують волосся, а й сприяють його випадінню та ламкості. Про це пише She Finds.

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Трихолог Керрі Єйтс розповіла про інгредієнти в шампуні, які можуть спричиняти випадіння волосся.

Силікони

Фото: Freepik

"Тримайтеся подалі від силіконів", — зазначає Єйтс. "Вони можуть закупорити фолікули, якщо використовувати їх безпосередньо на шкірі голови. Під час використання, як кондиціонера вони можуть обтяжувати тонке волосся, роблячи його жирним та тьмяним".

В якості найкращого шампуню для здоров'я шкіри голови Єйтс рекомендує обирати шампунь, що не містить силіконів та важких олій. "Найкраще використовувати легкий шампунь, до складу якого входять ніжні поверхнево-активні речовини і натуральні інгредієнти, що ефективно очищають шкіру голови", — каже Єйтс.

Жорсткі мийні засоби

"Не всі шампуні однакові", — відмічає Єйтс. "Тримайтеся подалі від будь-яких шампунів, які обіцяють вам суперочищувальні властивості. Вони не призначені для щоденного використання і можуть спричинити нездорове середовище шкіри голови. Якщо все ж у вас є такий засіб, використовуйте його не частіше ніж один раз на місяць і користуйтеся ним економно".

Сухий шампунь

Фото: Freepik

Хоча це не зовсім інгредієнт шампуню, трихолог каже, що варто зазначити, що перебір із сухим шампунем може пошкодити ваше волосся. "Більшість людей використовують сухий шампунь неправильно", — зазначає Єйтс. "Його слід наносити на волосся, а потім розчісувати, усуваючи при цьому бруд. Натомість ми залишаємо його на шкірі голови і дозволяємо йому накопичуватися протягом багатьох днів. Це може призвести до закупорки фолікулів, що спричиняє запалення і пошкодження. Поставте собі запитання: "Чи залишу я макіяж на обличчі на п'ять днів, не змиваючи його?" По суті, це те ж саме, що ви робите з сухим шампунем".

Корисні поради від трихолога

Крім відмови від певних інгредієнтів у шампуні, скористайтеся порадами, які допоможуть поліпшити здоров'я вашого волосся і запобігти його випадінню.

Масаж

"Робіть собі масаж щодня", — радить Єйтс. "Масаж шкіри голови протягом щонайменше чотирьох хвилин на день зніме напругу та стягнутість, одночасно покращуючи кровообіг. Кілька досліджень засвідчили, що простий масаж шкіри голови допомагає поліпшити здоров'я шкіри та зменшити випадіння волосся".

Уникайте важких олій

"Тримайтеся подалі від нанесення важких олій на шкіру голови, вони можуть закупорити фолікул, перешкоджаючи росту волосся", — зазначила Єйтс.

Рідше мийте волосся

Фото: Freepik

Порада про те, що не можна занадто часто мити волосся, безумовно, правдива. "Мийте волосся через день, а не щодня", — каже Єйтс. "Щоденне використання очищувальних засобів може спричинити сухість і подразнення шкіри голови".

Не носіть зачіски, що стягують

Якщо вам подобається збирати волосся в тугий хвіст, експерт пропонує спробувати зробити хвіст трохи нижче, до потилиці, щоб обмежити навантаження на лінію росту волосся. "Постійне стягування призведе до незворотного пошкодження фолікулів і завадить їм нормально функціонувати", — каже Єйтс.

Вам не потрібно витрачати багато грошей на шампунь і кондиціонер — знання того, яких інгредієнтів слід уникати, і дотримання кількох корисних порад щодо догляду за волоссям допоможе вам зберегти здоров'я і густоту волосся.

Нагадаємо, є способи підтримувати волосся чистим щодня, навіть без використання шампуню.

Раніше Фокус писав про те, що здорове і красиве волосся — візитна картка кожної жінки, однак, щоб бути володаркою шикарної шевелюри, недостатньо просто мити голову кілька разів на тиждень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.