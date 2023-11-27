Бейонсе кардинально змінила колір волосся

Співачка з'явилася в новому образі на допрем'єрному показі свого фільму

42-річна американська співачка зʼявилася на прем’єрі фільму про її світовий тур Renaissance в кардинально несхожому для неї образі. Фото нового образу співачки опублікувала 68-річна італійська модельєрка Донатилла Версаче в своєму інстаграмі.

Для цієї події співачка не просто обрала надзвичайний образ, а ще й кардинально змінила імідж.

Співачка пофарбувала карамельний відтінок свого волосся в холодний блонд. Саме на премʼєрі зірка зʼявилася в новому образі. Співачка не стала підбирати волосся і дала волю довгим білим пасмам.

Щодо одягу, який обрала співачка. Вона одягнула сріблясту сукню в підлогу з колекції Versace, яка має відверте V-подібне декольте. Доповнила сукню співачка високими латексними рукавичками в тон та босоніжками ідентичного кольору.

Бейонсе не стала перенасичувати свій образ і з прикрас лише мала довгі сережки також срібного кольору. І хоч шия зірки доволі таки одразу кидається в очі, вона не натягнула жодних прикрас.

Щодо макіяжу. Бейонсе також не стала робити виразний макіяж — легкі рожеві губи, сріблясті тіні на очах і трішки туші.

Відомо, що допримʼєрний показ відбувся в Беверлі-Гіллз. Підтримати в цей день співачку прийшли її колеги по сцені Destiny’s Child – 52-річна Келлі Роуленд у образі від Jean Paul Gautier, 43-річна Мішель Вільямс одягнена в Bishme Cromartie, 42-річні Літоя Лакетт та ЛаТавія Роберсон у образах від Temraza.

Також на прем'єрі зʼявилися 35-річна американська співачка Lizzo у образі від House Of Harry Halim, сестри-співачки Голлі та Хлоя Бейлі у образах від Lost in Echo та Laquan Smith, 30-річна американська співачка Вікторія Моне у образі від Theophilio та 26-річна американська модель Лорі Гарві у Mugler.

Документальний фільм Renaissance: A Film by Beyonce був знятий за мотивами грандіозного світового туру співачки. Це фільм-концерт, який має на меті показати відданість співачки своїй карʼєрі, шанувальникам та творчості, а також її працьовитість та бажання робити все ідеальним. Світовий тур співачки наробив скільки галасу. Його відвідало близько 3 мільйонів шанувальнів зірки. Саме тому цей історичний факт був зафільмований. Документальна стрічка тривалістю близько трьох годин запланована презентуватися з 1 грудня в українському прокаті.

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