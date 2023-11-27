Вікторія Бекхем показала рідкісне дитяче фото із сестрою

Вікторія опублікувала знімок на капоті того самого "Роллс-Ройса", про який її змусив розповісти чоловік у документальному фільмі.

Вікторія Бекхем поділилася з сестрою Луїзою спогадами про "Роллс-Ройс" їхнього батька після вірусного епізоду в документальному фільмі про її чоловіка, Девіда Бекхема. Про це пише Daily Mail.

Вікторія в документальному фільмі про її чоловіка заявила, що отримала виховання "робітничого класу", але Девід зазирнув у кімнату і змусив дружину зізнатися, що у її батька був "Роллс-Ройс".

У ролику, який зрештою розійшовся соцмережами, Вікторія стверджує, що її сім'я належить до "робітничого класу, який дуже трудиться".

Вікторія Бекхем із батьками Фото: Victoria Beckham/Instagram

Девід недовірливо перервав її і попросив Вікторію бути чесною, на що вона відповіла: "Так!". Потім він кілька разів попросив дружину розповісти, на якій машині її батько відвозив її до школи.

Зрештою Spice Girl здалася і сказала: "Добре. У вісімдесятих у мого батька був "Роллс-Ройс".

"Спасибі", — відповів Девід і негайно вийшов і зачинив за собою двері, закінчивши свою роботу.

Вікторія Бекхем у підсумку посміялася над собою, відкопавши в архівах ретроспективний знімок зі свого дитинства.

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою Фото: Instagram victoriabeckham

Колишня учасниця Spice Girl мала чарівний вигляд на цьому знімку, коли вона позувала поруч зі своєю сестрою Луїзою в однакових рожевих сукнях.

Дівчата на знімку сидять на капоті того самого автомобіля, про який вона згадувала у фільмі.

Вона підписала пост "цілую", зазначивши в пості свою сестру і матір Джекі.

Раніше цього місяця Вікторія розповіла, що скористалася моментом, представивши футболку з написом "У мого тата був "Роллс-Ройс" за 110 фунтів стерлінгів як частину колекції одягу.

Документальний проєкт "Бекхем", що складається з чотирьох епізодів, кожен тривалістю понад годину, містить кадри Девіда і його сім'ї, які не публікувалися раніше.

Випущений 4 жовтня міні-серіал розповідає про стрімкий зліт зірки "Манчестер Юнайтед" від скромного вихідця з робітничого класу до світової футбольної зірки. За власними даними Netflix, шоу Бекхема було найпопулярнішим шоу за два тижні: його подивилися 11 600 000 фанатів по всьому світу.

Нагадаємо, Вікторія народилася в Гарлоу, потім переїхала в Гоффс-Оук у Гартфордширі зі своїми батьками Джекі і Тоні Адамс, а потім повернулася в Ессекс. У ранньому інтерв'ю вона розповідала, що соромилася багатства своїх батьків і просила висаджувати себе з машини не доїжджаючи зі школи. Але це не допомогло і в дитинстві у майбутньої зірки не було друзів.