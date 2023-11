Через 10 років: Дженніфер Лопес розкрила дату виходу нового альбому (відео)

Востаннє знаменитість випускала музичну збірку у 2014 році.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес оголосила дату релізу свого нового альбому. Уривком треку зі збірки, яку фанати артистки чекали близько десяти років, вона поділилася в Instagram з понад 253 млн підписників.

Альбом під назвою "This Is Me…Now" (Це я зараз) зʼявиться на стримінгових майданчиках 16 лютого 2024 року.

"This Is Me…Now. Музичний досвід починається 2.16.24", — написала дружина оскароносного актора Бена Аффлека, 51.

Проте вже 10 січня Джей Ло опублікує перший трек "Can't Get Enough".

Альбом Джей Ло "This Is Me…Then"

Новий альбом присвячений ювілею її іншої музичної збірки "This Is Me…Then", яка вийшла 20 років тому. Повідомлялося, що в альбомі з'явиться пісня "Dear Ben Pt. II", яка стане продовженням треку "Dear Ben", випущеного 2002 року та присвяченого коханому співачки Бену Аффлеку, з яким вони вже зустрічалися на початку 2000-х, проте розійшлися перед весіллям.

Дженніфер Лопес

У 2021 закохані відновили свій роман та через рік одружилися.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Зазначимо, що останній альбом Лопес "A.K.A" вийшов у 2014 році, а перший "On the 6" у 1999. У цілому дружина Аффлека випустила вісім музичних збірок.

"Корона міцно залишається на голові", "Не можу дочекатися, коли це прекрасне настане", "Королева", — підтримують співачку в коментарях її фоловери.

