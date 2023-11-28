Дослідження показують, що ігри з татом покращують оцінки дітей у школі

Усі батьки мріють про те, щоб їхні діти були успішними і добре вчилися в школі. Тепер зробити це буде ще простіше. Вчені з'ясували, що спільні ігри з батьком можуть підвищити успішність дитини в школі.

Нещодавнє дослідження під назвою "Яке значення має тато: участь батьків та їхній вплив на освіту дітей (PIECE)" показало, що діти краще засвоюють знання в початковій школі, якщо їхні батьки регулярно приділяють їм увагу: грають, читають, розповідають казки або малюють. Про це пише US.News.

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Дослідники з Бізнес-школи Університету Лідса виявили, що діти, чиї татусі приділяли їм час у трирічному віці, набагато краще засвоювали програму початкової школи. Коли батько був залучений до спілкування зі своїми дітьми у віці 5 років, у цих дітей покращилися результати з ключових предметів у віці 7 років.

Фото: Freepik

Дослідження показало, що активна присутність батька в житті дітей впливає на їхні освітні навички, а ось мама більше відповідальна за емоційну та соціальну поведінку дитини.

Згідно з дослідженням, у якому взяли участь тисячі сімей із двома батьками, величезне значення мають навіть 10 хвилин активного проведення часу.

Доктор Майкл Йогман, педіатр із Cambridge Health Alliance у Массачусетсі, наголосив на перевагах взаємодії обох батьків, адже саме це вибудовує довірливі стосунки з дитиною та є чимось особливим для татусів, які рідко беруть активну участь у вихованні дітей.

Йогман, який не брав участі в цьому дослідженні, був провідним автором клінічного звіту Американської академії педіатрії під назвою "Сила гри". "Я думаю, що батьки також надають дітям додатковий ігровий досвід, тож їхня взаємодія стає дещо більш збудливою та грайливою, навіть у дуже ранньому віці", — каже він.

"Ігри, в які батьки грають із малюком, мають іншу якість. Це трохи більш збудливі та більш фізичні ігри. Тримати дитину високо над головою, лоскотати її, катати її на велосипеді. Малюк з більшою ймовірністю буде сміятися", — сказав Йогман. "Матері частіше беруть участь у повторюваних словесних іграх".

Фото: Freepik

За словами Йогмана, критично важливим питанням є те, що батьки підтримують розвиток дитини взаємодоповнюючими способами.

"Тому один із батьків зазвичай робить наголос на безпеку, захищаючи дитину від небезпеки. А інший частіше сприяє незалежності, спонукаючи дитину досліджувати, ризикувати та намагатися самостійно розв'язувати проблеми. Вони надають унікальні переваги та доповнюють одне одного. І це відповідає більшості теорій розвитку, які вимагають балансу дій", — зазначає Йогман.

Автори дослідження погодилися, що наявність двох залучених батьків дає дитині більше розмаїття, адже батьки, як правило, взаємодіють зі своїми дітьми інакше, ніж матері. Для свого дослідження автори використовували дані про 5000 сімей в Англії з дослідження Millennium Cohort Study. Їхні діти народилися в період з 2000 по 2002 рік.

"Матері, як і раніше, схильні брати на себе основну роль опікуна і, отже, схильні піклуватися про дітей більшою мірою, але якщо батьки також активно займаються доглядом за дітьми, це значно збільшує ймовірність того, що діти отримають вищі оцінки в початковій школі", — сказав співавтор дослідження доктор Хелен Норман.

"Ось чому вкрай важливо заохочувати і підтримувати батьків у поділі турботи про дітей з матір'ю, починаючи з раннього етапу життя дитини", — говорить Норман у пресрелізі університету.

Один теоретик дитячого розвитку сказав, що гра — це робота дитини, і це справді так, — вважає Ліза Сієс, фахівець із дітей у дитячій лікарні в Лос-Анджелесі.

Фото: Freepik

"Діти використовують гру для вирішення багатьох завдань розвитку. Вони використовують її, щоб навчитися взаємодіяти з іншими, щоб дізнатися про їхній світ і про те, як усе влаштовано. "О, якщо я впущу цю ложку з таці на стільчику, що з нею станеться фізично, і хто потім її підбере", — каже Сієс. "Таким чином, вони дізнаються про всі ці різні аспекти розвитку, а також про те, як вони висловлюють свій стрес або справляються з ним. У нас, дорослих, є багато інших механізмів подолання стресу, але діти використовують гру як вихід зі стресу".

У домашній грі Сієс ставить якість на перше місце, а не кількість. "Це може зайняти всього 10 хвилин, якщо вас не відволікають і ви слідуєте за дитиною. І ваша мета — просто бути присутнім", — каже Сієс.

"Батьки повинні усвідомлювати, що навіть невеликі інвестиції в час, проведений зі своїми дітьми, можуть принести важливу користь", — вважаєдоктор Джейсон Нагата, доцент кафедри педіатрії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

За словами Нагати, батьки мають узяти відпустку для догляду за дитиною, якщо це можливо, щоб займатися своїми дітьми від самого народження.

Однак "важливо зазначити, що в дослідження було включено тільки сім'ї з двома батьками, в яких є матері та батьки, тому результати не актуальні для сімей з одним з батьків", — додав Нагата.

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