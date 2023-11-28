Співачка Анна Трінчер розлучається з Олександром Волошиним через рік після весілля

Раніше співачка рішуче заперечувала всі чутки про розлучення.

Співачка Анна Трінчер повідомила новину у Instagram, опублікувавши відеоролик із чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Пара одружилась тільки рік тому на пишній церемонії.

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Українська співачка та блогер Анна Трінчер повідомила, що вони з коханим більше не разом. За словами Анни, так часто трапляється, що пари розходяться. Вона побажала колишньому чоловікові бути щасливим, однак вже не поруч із нею.

Пост Анни Трінчер Фото: annatrincher_official\Instagram

"Ми дорослі люди і так буває. Головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – неважливо. Сподіваюся, ви будете згадувати "нас" із усмішкою, як ми одне одного. Так буде краще для нас, все добре, не переживайте. Ми дорослі люди і так буває", — напсиала Анна.

Пост Анни Трінчер

Анна Трінчер та Олександр Волошин почали зустрічатися навесні 2021 року.

Вже через кілька місяців Волошин освідчився своїй коханій. Пара одружилась в вересні минулого року.

Анна Трінчер та Олександр Волошин Фото: annatrincher_official\Instagram Анна Трінчер та Олександр Волошин Фото: annatrincher_official\Instagram

Але вже цього року почали з'являтись новини про те, що у пари є проблеми. Анна цього не заперечувала, однак не казала, що збирається подавати на розлучення.

Вона навіть не була на дні народженні свого чоловіка, коли він святкував 26-річчя. Потім з'ясувалось, що в неї були проблеми із здоров'ям. Але згодом Анна поїхала на відпочинок без чоловіка, взявши з собою тільки подружок.

Трінчер та Волошин відвідували сімейного психолога та намагалась урятувати шлюб. Однак, як виявилось, Олександру та Анні не вдалося впоратися з кризою.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що на їхній шлюб вплинуло декілька факторів, зокрема, депресія, яку діагностували у Олександра.

"Багато хто каже, що це нормальний період. Перші два з половиною, три роки завжди настає криза, коли пропадає закоханість і починається період дуже дорослого, свідомого і глибокого кохання. І в момент, коли не грають гормони, здається, що щось не так, як раніше", — розповідала Трінчер.