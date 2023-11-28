Блузку принцеси Діани з "заручального" портрета виставили на аукціон за 100 тисяч доларів
Блузка з ніжного рожевого крепу з комірцем була на Діані, коли її сфотографував королівський фотограф лорд Сноудон для Vogue.
Хедлайнером майбутнього грудневого аукціонного сезону стане вбрання з гардероба принцеси Діани. А саме, її культова рожева шифонова блузка Emanuels, зображена на знаменитому портреті заручин 1981 року, зробленому лордом Сноудоном, чоловіком принцеси Маргарет. Про це пише Hello Magazine.
Блузка була створена відомим дуетом дизайнером Девідом і Елізабет Емануель. І на думку модних експертів, це не просто гарний предмет одягу; це символ подорожі Діани у світ моди, яка зрештою призвела до створення її незабутньої весільної сукні.
Ніжна рожева блузка з крепу має комір з рюшами, пишні рукави з рюшами на манжетах і атласну стрічку, що зав'язується бантиком під коміром.
Початкова ціна на блузку — від 80 000 до 100 000 доларів США.
Аукціон під назвою "Гламур, грація і велич: класичний голлівудський аукціон" демонструє безліч знакових творів найвидатніших ікон стилю всіх часів. Захід обіцяє стати видовищним. На ньому будуть представлені творіння найвідоміших дизайнерів як у світі моди, так і в історії Голлівуду.
Інтриги блузці додає її передісторія. Після заручин принцеси Діани з принцом Чарльзом вона звернулася за порадою щодо моди до Анни Гарві, редакторки відділу моди британського Vogue. Гарві зіграла ключову роль у формуванні раннього стилю Діани, познайомивши її з дизайнерами і провівши її через світ моди. Рожева шифонова блузка була одним з варіантів, представлених Діані в цей період становлення, і стала ключовим елементом у створенні романтично-казкового образу принцеси, який визначив стиль Діани початку 1980-х.
Анна згадує в книзі Джорджини Гауелл "Діана: її життя в моді": "Я не думаю, що вона мала хоч якесь уявлення про те, скільки там було прекрасних речей. Її ентузіазм був заразливий".
Ця блузка, раніше представлена в Кенсингтонському палаці в Лондоні в межах виставки "Діана: її історія моди" 2019 року, має багату історію, що виходить за межі її асоціації з королівським портретом для заручин. Портрет, опублікований в журналі Vogue, збігся з офіційним оголошенням про заручини Чарльза і Діани в лютому 1981 року.
Крім блузки Emanuels, на аукціоні буде представлений ще один ефектний предмет з гардероба Діани — вечірня сукня від Жака Азагурі, яку вона одягала у Флоренції у квітні 1985 року.
Сукню з м'якими підплечниками і чорним оксамитовим ліфом з вишитими зірками, прикрашає двоярусна спідниця з органзи королівського синього кольору. Вбрання доповнює пояс і бант.
Примітно, що пишна спідниця віддає данину поваги пристрасті принцеси Діани до балету і її ролі покровительки Англійського національного балету. Очікується, що його вартість становитиме від 79 360 до 158 720 фунтів стерлінгів.
Аукціон "Легенди Голлівуду", що проводиться компанією Julien's and Turner Classic Movies (TCM), присвячений не тільки принцесі Діані; він містить безліч знакових творів мистецтва від різних зірок. Від сукні Одрі Хепберн з комедії "Шарада" 1963 року до матроської сукні Барбри Стрейзанд зі спеціального випуску 1960-х років "Мене звати Барбра" — захід обіцяє стати справжньою скарбницею як для любителів моди, так і для колекціонерів.
Нагадаємо, раніше художниця з костюмів серіалу "Корона" розповіла, як відтворювала вбрання Діани. У серіалі принцесу грає Елізабет Дебікі.