Нову книгу Оміда Скобі про королівську сім'ю вилучили з продажу в Нідерландах

У скандальній книзі "Фінал" у нідерландському перекладі можна вгадати двох членів королівської сім'ї, які "цікавилися" кольором шкіри Арчі, первістка Гаррі та Меган Маркл.

Нову книгу Оміда Скобі про королівську сім'ю Великої Британії "Фінал" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival) зняли з продажу в Нідерландах. Нідерландський переклад, судячи з усього, дає змогу ідентифікувати двох членів королівської сім'ї, "обвинувачених у розмовах про колір шкіри Арчі". Спочатку здавалося, що названо одного "королівського расиста" — тепер, здається, було ідентифіковано двох. Про це пише Daily Mail.

Нідерландський королівський журналіст Рік Еверс розповів у програмі "Доброго ранку, Британія" на каналі ITV, що перше ім'я було "дуже конкретним", а друге — "трохи розпливчастим".

Тож книгу Оміда Скобі було вилучено з продажу. Місцеві видавці заявили, що американські боси наказали їм "призупинити" продажі.

Тисячі копій книжки "Фінал", яку вчора було опубліковано по всьому світу і яка викликала різкі відгуки через її мстивість щодо королівської сім'ї, найімовірніше, буде знищено.

В англомовному виданні Скобі не називає імені члена королівської сім'ї, звинувачуваного Меган у вираженні "стурбованості" з приводу кольору шкіри її майбутнього сина Арчі.

Книга Оміда Скобі Фото: Instagram Omid Scobie

Але в книзі стверджується, що у своїх листах герцогиня Сассекська стверджує, що аналогічні зауваження були зроблені ще однією людиною при королівському дворі.

В англійській версії Скобі стверджує, що знає імена "расистів", але "закони Сполученого Королівства не дозволяють мені повідомити, хто вони". Те саме речення є і в італійському виданні.

Омід Скобі зі своєю скандальною книгою

Однак сторінка, взята з оглядового примірника книги, розісланого голландським журналістам цього тижня, явно вказує пальцем на високопоставленого члена королівської сім'ї.

Що стосується листів, у яких обговорюється це питання, то там усе звучить ще драматичніше: "Але в цих приватних листах особистість було розкрито і підтверджено".

Незрозуміло, чому в одній версії книги іноземною мовою згадується конкретна особа, хоча в інших виданнях цього не згадується. І слід підкреслити, що немає жодних доказів того, що саме твердження правдиве.

"Перша дуже конкретна. Друга вказівка трохи розпливчаста, якщо ця людина дійсно замішана в цій історії. Але перший дуже ясний, і офіційно вважалося, що це проблема перекладу. Є деякі суперечки про те, як ці уривки були викладені в книзі. Я б сказав, як можна неправильно перекласти ім'я?", — заявив Еверс.

Він сказав, що прочитав книжку разом із колегою і вони побачили, що в англійській версії не вистачає деяких уривків. У нідерландській версії є п'ять речень, яких немає в інших версіях.

За версією Еверса, імена були в оригінальному рукописі, але юристи порадили вилучити їх із версії для друку. Що і було зроблено, але не у всіх версіях.

Представник нідерландського видавця Xander заявив газеті Mail: "Ви маєте рацію, але я не можу говорити про деталі. Однак ми отримали прохання призупинити продажі, і саме це ми і зробили".

На запитання, коли було отримано цей запит, вона пояснила: "Тільки зараз. Чекаємо подальших вказівок. Я не знаю, як довго це триватиме. Вам слід поговорити з американським агентом".

Ще більше плутанини додав сам Скобі в інтерв'ю голландському ток-шоу RTL Boulevard, сказавши, що він не згадав жодного імені у своєму рукописі.

"Книжка доступна кількома мовами, і, на жаль, я не розмовляю голландською, тому сам не бачив копію, але якщо були якісь помилки перекладу, я впевнений, що видавець узяв її під контроль. Що стосується мене, я відредагував і написав англійську версію, я ніколи не створював версію, в якій були б імена", — заявив він.

Видавництво Harper Collins у Нью-Йорку не відповіло на запити про коментарі.

Жодних коментарів з боку Букінгемського палацу, який поставився до книги презирливим мовчанням, не було. Одне королівське джерело повідомило вчора, що книга "буквально переповнена помилками, що дискредитують її як журналістський матеріал".

Нагадаємо, первісну заяву про расизм зробила Меган у її сумнозвісному інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року, коли вона розповіла, що між нею, Гаррі та членами королівської сім'ї було "кілька розмов" про те, "наскільки темною" буде їхня майбутня дитина Арчі.

Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

"У ті місяці, коли я була вагітна, були побоювання і розмови про те, наскільки темною може бути його шкіра, коли він народиться", — сказала Меган в інтерв'ю.

Гаррі додав: "Я ніколи не збираюся ділитися цією розмовою. Це було ніяково, я був трохи шокований". Меган додала: "Я думаю, це буде дуже шкідливо для них".

Пізніше Гаррі пояснив, що "расистом" були не королева Єлизавета II і не герцог Единбурзький.