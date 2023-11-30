Кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала українських військових (фото)

Монарша персона в супроводі чоловіка зʼявилася на базі у східній Англії, де проходять навчання наші воїни.

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком, принцом Даніелем, напередодні відвідала українських військових, які проходять навчання у тренувальному таборі Stanta в Англії. Про це пише People.

Монарше подружжя познайомилося з українськими воїнами та наживо спостерігало за тим, як шведські військовослужбовці навчають їх у рамках операції INTERFLEX під керівництвом Сполученого Королівства.

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком відвідала навчання українських воїнів Фото: Getty Images Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком відвідала навчання українських воїнів Фото: Getty Images

Як відомо, понад 20 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в рамках багатонаціональної навчальної операції у східній Англії. За 35 днів воїни вивчають надання медичної допомоги, правила поводження зі зброєю, основи польової підготовки та влучність стрільби.

Принц Швеції Даніель Фото: Getty Images

Кронпринцеса Вікторія — наступна королева Швеції. Вона є старшою донькою нинішнього шведського монарха Карла XVI Густава та королеви Сільвії. З принцом Даніелем спадкоємиця престолу одружилася у 2010 році.

Подружжя планує подвійне побачення під час свого візиту до Великобританії. У четвер, 30 листопада 2023, вони відвідають щорічний Королівський естрадний виступ у лондонському Королівському Альберт-Голі разом із Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, на якому виступатимуть Шер і шведська поп-зірка Зара Ларссон.

Принц Вільям і кронпринцеса Вікторія мають багато спільного як спадкоємці престолу, і їхня зустріч під час поїздки стане королівським возз’єднанням. Члени шведської королівської родини були запрошені на весілля Уельських у 2011 році, а британська пара відвідала їх у січні 2018 року. Вікторія також супроводжувала свого батька під час коронації короля Чарльза ІІІ у травні 2023.

Король Швеції з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, кронпринцеса Вікторія вирушила на військові навчання у вересні 2021 року.

Також Фокус писав про візит доньки шведського короля на весілля кронпринца Хусейна в Йорданії.