Критики в захваті: у Києві відбулася прем'єра "Нескінченності за Флоріаном" (фоторепортаж)

Українські політики та лідери думок відвідали найкращу документальну стрічку за версією українських кінокритиків.

У кінотеатрі "Жовтень" відбулася прем'єра "Нескінченності за Флоріаном" — найкращого українського документального фільму 2022 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Картина розповідає про боротьбу за модерністську споруду "Літаюча тарілка" в Києві та творчу спадщину її архітектора Флоріана Юр'єва. 30 листопада фільм виходить на великі екрани обраних кінотеатрів Києва.

Олександр Новіков, голова НАЗК, з дружиною Юлією Гончар; Ольга Балашова, голова ГО "Музей сучасного мистецтва"; Ганна Новосад, екс-міністерка освіти і науки України та співзасновниця БФ SavED

Картину особисто представили глядачам її творці, зокрема, режисер Олексій Радинський і продюсер Люба Кнорозок. Гостями прем'єрного показу стали голова НАЗК Олександр Новіков, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, ексміністерка освіти і науки України та співзасновниця БФ SavED Ганна Новосад, комік Костя Клепко, кінорежисери Володимир Тихий і Роман Хімей, кінорежисерка Жанна Максименко-Довгич, продюсерка режисерка Олексія Гладушевська, рестораторка та маркетологиня Саша Жиляєв, арткритик, кураторка сучасного мистецтва і журналіст Костянтин Дорошенко та інші.

Люба Кнорозок, продюсерка; Сергій Лещенко, радник голови ОП; Олександр Радинський, режисер; Олена Фатєєва, громадська діячка Фото: Пресс-служба фильма "Бесконечность по Флориану"

Костя Клепко, комік ("Чоткий паца")

Олексій Гладушевський

Саша Жиляєв

Люба Кнорозок, Олександр Радинський (творці фільму)

Ліза Сушко, Алекс Малішенко, Олексій Гладушевський

У центрі сюжету — київський архітектор Флоріан Юр'єв, який напередодні свого 90-річчя отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — "Літаючу тарілку" на Либідській площі в Києві. Тепер тут має з'явитися черговий торговий центр. За допомогою молодих архітекторів та активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну угоду. Разом вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими чиновниками та скандальними забудовниками.

Головний герой фільму Флоріан Юр'єв був художником, архітектором, поетом, ученим, майстром музичних інструментів. Він розробив герб Києва у вигляді гілки каштана та кольорофонетичний алфавіт. Флоріан Юр'єв помер 2021 року, невдовзі після надання "Летючій тарілці" статусу пам'ятки архітектури.

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Наполеон".