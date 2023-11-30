Меган Фокс постала в обʼєктиві української фотографки (фото)

Яна Яцюк, яка народилася в Україні, побачила зірку екрану зовсім з іншого боку.

37-річна американська акторка Меган Фокс знялася для глянцю, позуючи українській фотографці Яні Яцюк. Знімками знаменитість ділиться у своєму Instagram з понад 20 млн підписників.

Зірка фільму "Тіло Дженніфер" стала героїнею нового випуску жіночого видання WWD. Фокс приміряла низку стильних образів та вчергове продемонструвала нову зачіску.

Зокрема, акторка постала в атласному світлому пальті, чорній сукні з довгими рукавами.

Меган Фокс

"Я клянуся, що з часом вона все більше схожа на сестру Кардашʼян!", "Красиво і стильно, як завжди", "як це, бути однією з найцікавіших людей на землі", — реагують на свіжі фотографії Меган її прихильники в коментарях.

Зазвичай фотосесії Меган Фокс дуже відверті

"Зірка обкладинки WWD @meganfox намагається переконати себе в тому, що вона екстраверт, але реальність така, що після випуску своєї першої книги поезії про різні стосунки з чоловіками у її житті, вона потребує повернення додому в Лос-Анджелес, щоб знову відчути себе собою", — зазначають журналісти видання.

Меган Фокс

Зазначимо, що Яна Яцюк — українка, яка мешкає у США. Вона також знімала акторок Кейт Бланшетт, Енн Гетевей, співачку Біллі Айліш та багатьох інших.

Біллі Айліш

Нагадаємо, супермодель Джіджі Хадід постала в обʼєктиві іншої талановитої українки — Юлії Горбаченко.

Також Фокус писав про одкровення Меган Фокс про абʼюз у стосунках з "дуже відомими" людьми.