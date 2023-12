Кейт Міддлтон в розкішному вбранні з'явилася на публіці після нової критики в її бік

Принцеса Уельська мала розкішний вигляд і була в прекрасному настрої, як і її чоловік, принц Вільям.

Принц і принцеса Уельські, які знову опинилися в центрі підвищеної уваги після виходу нової книжки біографа герцогів Сассекських Оміда Скобі "Фінал: усередині королівської сім'ї і боротьба монархії за виживання" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival), показали, що вміють триматися з гідністю в будь-якій ситуації. Пара відвідала Королівську естрадну виставу в Королівському Альберт-холі, де подивилася шоу разом із кронпринцесою Швеції Вікторією і принцом Даніелем, пише Hello.

На публіці Кетрін мала розкішний вигляд в ефектній сукні Talina за 1288 фунтів стерлінгів від Safiyaa з розкльошеними рукавами, а також інкрустованим дорогоцінним камінням високим коміром.

Кейт Міддлтон за руку з принцом Вільямом Фото: Getty

Образ вона доповнила масивним браслетом з дорогоцінним камінням і відповідними сережками J.Crew, сріблястим клатчем від Jenny Packham і замшевими туфлями Gianvito Rossi в тон вбранню.

Волосся Кейт було укладене в пружні кучері.

46-річна кронпринцеса Вікторія обрала чорну сукню з відкритими плечима і пір'ям від шведського бренду Toteme. Волосся вона зібрала у фірмовий гладкий пучок, додавши образу блиску масивними золотими прикрасами.

Принц і принцеса Уельські, кронпринцеса Швеції Вікторія і принц Даніель у королівській ложі Альберт-холу Фото: Getty

І принц Вільям, і принц Деніель мали елегантний вигляд у смокінгах, коли всі зайняли місця в королівській ложі.

Прибувши на виставу, королівські особи зустрілися з керівниками ITV, а потім познайомилися з Дафною Селфе, 95-річною найстарішою супермоделлю у світі. Літня жінка зазначила, що Кейт — доволі висока, але принцеса Уельська відповіла, що це все — через підбори.

Подружжя також поспілкувалося з представниками Royal Variety Charity, організації, яка підтримує тих, хто працює в індустрії розваг і потребує турботи та допомоги.

У гучній книзі Скобі, якого називають офіційним рупором Меган Маркл, написав, що Кейт Міддлтон "холодна", і розкритикував її за те, що вона "захищає інтереси психічного здоров'я, ігноруючи при цьому крики Меган про допомогу".

Він також заявив, що Кейт "здригається" щоразу, коли згадується ім'я Меган, і не розмовляла з нею з 2019 року.

У різкій главі, присвяченій майбутній королеві, Скобі каже, що королівська особа дістала прізвисько "Кеті Кін" і стверджує, що покійній королеві вона подобалася, тому що її можна було "навчати", на відміну від "сильної духом" принцеси Діани.

Раніше Фокус писав, що книгу Скобі зняли з продажу в Нідерландах.