Стало відомо, що допомогло королеві Каміллі подолати ненависть і завоювати любов публіки

Дружина Чарльза III зуміла привернути до себе британців, які спочатку сильно недолюблювали її.

Дружина короля Великої Британії Чарльза III, королева Камілла свого часу пройшла через такий шквал критики та хейту, що інша жінка на її місці навряд чи б витримала. Однак вона змогла не тільки подолати все, а й згодом завоювала любов британців, які тривалий час називали її головною винуватицею того, що трапилося з принцесою Діаною. Що допомогло вистояти дружині Чарльза, розповіла Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty, пише Hello.

У подкасті A Right Royal вона зазначила, що головну роль зіграли подруги Камілли:

"Я думаю, що вона подолала нападки в ЗМІ завдяки тому, що у неї були дійсно хороші подруги. Вона берегла їх з юності, і вони все ще поруч із нею зараз. У неї величезне почуття гумору, і я думаю, що саме це допомагає їй іти вперед. Подруги і почуття гумору, якщо замислитися, ймовірно, є тим, що допомагає нам усім іти вперед. Життя настільки складне, що вам доводиться вміти сміятися. А з ким ти можеш сміятися? З твоїми подругами!"

Давні подруги виявилися серйозною підтримкою для Камілли Фото: Getty

Сьюард додала, що ця жінка завжди мала "приголомшливу підтримку".

"Раніше вона зачинялася і ходила в студію... вона ходила малювати і курити. Я пам'ятаю, того дня принц Чарльз, як і він, був дуже уважний до неї. Його шеф-кухар надсилав їжу, і він подбав про те, щоб їй було кому відвезти її, якщо їй потрібно було кудись поїхати", — каже вона.

Камілла Паркер Боулз вийшла заміж за Чарльза 2005 року. Жінку звинуватили в розпаді шлюбу Чарльза з Діаною, принцесою Уельською, і, коли новини про їхній роман уперше стали відомі, вона зіткнулася з різкою критикою. Камілла ніколи публічно не реагувала на те, що писала про неї преса. Вона активно виконувала свої обов'язки, а її благодійна діяльність зосереджувалася на здоров'ї та добробуті, поширенні грамотності, мистецтві, захисті тварин і підтримці жертв зґвалтування і сексуального насильства, а також домашнього насильства.

У лютому 2022 року Єлизавета II висловила бажання, щоб її невістка стала королевою-консортом, коли Чарльз вступить на престол.

Король і королева в день коронації, 6 травня 2023 року Фото: Getty Images

"І коли настане час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку саму підтримку, як і мені, і я щиро бажаю, щоб, коли цей час настане, Камілла була відомою як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу", — заявила покійна королева.

9 вересня, наступного дня після смерті матері, Чарльз висловив Каміллі подяку у своєму зверненні до нації, назвавши її своєю "коханою дружиною". Після коронації 6 травня 2023 року її було визнано Її Величністю Королевою.

Раніше Фокус писав, чому королева Камілла була проти Кейт Міддлтон на початку її роману з Вільямом, і хто цікавився кольором шкіри майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі.