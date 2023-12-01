Дочка лідера КНДР Кім Чжу Е раптово з'явилася на публіці

Модні експерти розгледіли на обличчі Кім Чжу Е модні окуляри, імовірно від бренду Gucci. І це при тому, що в КНДР ввезення предметів розкоші заборонено.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин раптово з'явився на публіці разом зі своєю донькою Кім Чжу Е. Батько і дочка відвідали льотний полк ВПС Північної Кореї. До слова, раніше журналісти з Південної Кореї припустили, що юну Чжу Е звуть Кім Ин Чжу. Винен у помилці американський баскетболіст Денніс Родман, який неправильно розчув ім'я дочки північнокорейського диктатора. Про це пише NKnews.

Кім Чен Ин часто бере із собою на офіційні заходи саме Кім Чжу Е, хоча в нього є й інші діти. Експерти вважають, що це знак того, що він готує дівчинку в наступниці.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

Днем раніше Ин із донькою відзначили День авіації КНДР, відвідали льотний полк країни і спостерігали за демонстраційним польотом льотчиків.

І журналісти припустили, що юна Чжу Е, яка з'явилася на публіці в шкіряному пальті винного кольору з хутряним коміром, доповнила свій образ сонцезахисними окулярами Gucci зі старої колекції. Модель було знято з виробництва, але в Інтернеті її можна придбати за 288 доларів.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

Це не вперше, коли дочка північнокорейського лідера, з'являється з предметами розкоші.

У березні вона одягла щось на кшталт дитячої куртки Dior за 1900 доларів для запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17", хоча, можливо, це була підробка.

Незважаючи на це, останніми роками північнокорейський режим активізував зусилля з придушення іноземного культурного впливу, називаючи "буржуазну культуру" інструментом, який капіталістичні країни використовують для підриву країни.

Резолюція 1718 Ради Безпеки ООН (РБ ООН) забороняє експорт предметів розкоші до Північної Кореї, хоча це не завадило елітам Пхеньяна роздобути саме такі предмети.

Сім'я Кім Чен Ина часто з'являлася на публіці в речах елітних брендів.

Кім Чен Ин часто носить швейцарський годинник IWC Schaffhausen, а його дружину Рі Соль Джу помітили з сумочкою Dior.

Під час поїздки Кім Чен Ина до Росії у вересні кілька членів делегації лідера також узяли з собою дорогі дизайнерські сумки.

Міністр закордонних справ Чхве Сон Хі з'явився з тим, що NK News назвало рідкісною сумкою Gucci зі страусиної шкіри, яку можна купити на сайті вживаних товарів за 10 000 доларів.

Впливова сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон носила із собою чорну сумочку Dior, яка на сайті компанії продається за 7000 доларів.

Розкішні сумки від Chanel, Bvlgari і Michael Kors також помічали в руках представників еліти КНДР.

"Середній північнокореєць, очевидно, не може дозволити собі подібні предмети розкоші, але вони також можуть не знати, наскільки вони дорогі", — вважає північнокорейський експерт з економіки Пітер Ворд.

Багато було сказано про доньку Кім Чен Ина відтоді, як він уперше представив її світові під час запуску ракети рік тому, і експерти сперечаються, чи назвав він дівчинку своєю спадкоємицею.

Під час концерту для Кіма та його доньки в четвер артисти заявили, що вони "захищатимуть родовід Пекту". Це гасло може вказувати на те, що Кім Чжу Е є його наступницею.

При цьому Кім Чжу Е не надто популярна у себе на батьківщині. У КНДР її недолюблюють через квітучий вигляд.