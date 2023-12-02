59-річна Моніка Белуччі в розкішному брючному костюмі провела майстер-клас для студентів

Актриса розповіла про свій досвід роботи на сцені в ролі Марії Каллас.

Італійська модель і акторка Моніка Белуччі спробувала себе в новому амплуа. Вона провела майстер-клас для студентів університету мов і комунікацій IULM у Мілані. Про це 59-річна знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagtram, доповнивши публікацію парою знімків.

Перед студентами кінодіва з'явилася в розкішному ансамблі. Вона вибрала чорний у білу тонку білу смужку костюм зі штанами-палаццо, а під нього одягла чорну шовкову сорочку. В якості аксесуарів зірка вибрала пару золотих каблучок. Її волосся було розпущене і спадало на плечі.

Моніка Белуччі в університеті IULM у Мілані Фото: Instagram monicabellucciofficiel

На другому знімку Моніка стоїть поруч із ректором університету Джанні Кановою.

Актриса позує з ректором університету Джанні Кановою Фото: Instagram monicabellucciofficiel

"Для мене велика честь бути запрошеною до престижного університету IULM провести майстер-клас у присутності ректора університету Джанні Канови. Величезне спасибі професору Канові та всім студентам за їхню чудову енергію!" — підписала вона знімки.

Про зустріч із зіркою йдеться і на сторінці навчального закладу. Виявилося, що майстер-клас був приурочений до сторіччя від дня народження оперної співачки Марії Каллас. Белуччі розповіла про свій досвід роботи в моновиставі "Марія Каллас: листи і спогади", поставленій Томом Вольфом і Яннісом Дімоліцасом.

"Коли мені запропонували цей проєкт, я була вже не в молодому віці, і це був мій перший вихід на театральну сцену: я дуже злякалась, але погодилась, бо, читаючи листи та мемуари Марії Каллас, я знайшла чуттєвість настільки особливу, що я не могла встояти. Переді мною була не тільки велика богиня опери, а й жінка з тисячею страхів і вразливостей, яка говорила зі мною", — цитують в університеті слова Моніки.

Раніше Фокус писав, що Моніка Белуччі офіційно підтвердила свій роман зі знаменитим режисером.