Дочка Брюса Вілліса поділилася радісною новиною

Дочка актора, Румер Вілліс, зізналася, що в їхньому будинку всі епізоди сеіалу "Детективне агентство "Місячне сяйво"" зберігалися на відеокасетах, затерті до дірок.

Румер Вілліс, дочка невиліковно хворого актора Брюса Вілліса, розповіла People, що знаменитий детективний серіал "Детективна агенція "Місячне сяйво", який прославив її батька, тепер транслюється стримінговим сервісом Hulu.

Під час відвідування прем'єри "Love Real Live" у Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз Румер зізналася, що вся сім'я дуже щаслива.

За її словами, вона схвильована, що цей проєкт тепер зможуть побачити дуже багато людей.

"Ми були в екстазі, за межею екстазу, тому що раніше ми дивилися його буквально на відеокасеті. У мого батька була шафа, і всі епізоди були буквально до країв заповнені на відеокасеті. І тому мати можливість мати час і не шукати його на YouTube, а дивитися його в будь-який час — це така радість", — сказала вона.

"Детективне агентство "Місячне сяйво" — комедійно-драматичний телесеріал, що транслювався на каналі ABC з березня 1985 по травень 1989 року. Крім 68-річного Брюса в ролі детектива Девіда Аддісона, у серіалі також знімалися Сібілл Шепард у ролі Медолін "Медді" Гейс, Елліс Бізлі в ролі Агнес ДіПесто і Кертіс Армстронг у ролі Герберта Віоли.

У серіалі розповідається про справи колишньої моделі (Шепард) і детектива (Брюс), які керують приватним детективним агентством.

Найсмішніші моменти серіалу "Місячне сяйво"

67-серійний фільм завоював безліч премій, серед яких "Золотий глобус", "Вибір народу" і "Еммі" в галузі творчих мистецтв Primetime. Він також отримав єдину премію "Еммі" 1987 року, коли Брюс став найкращим актором драматичного серіалу.

Детально розповідаючи, що роль її батька в серіалі "завжди була однією з найулюбленіших речей, які він коли-небудь робив", Румер також повідомила, що вона бачить відблиски знаменитого тата у своїй маленькій доньці Луетті, яка народилася у квітні 2023 року .

"Щоразу, коли на її обличчі з'являється суворий і проникливий вираз, я бачу тільки Брюса Вілліса. У мого батька — особливо в "Місячному світлі" — є маленька посмішка, цей дуже пустотливий вогник в очах, і я так багато бачу в ній цього".

Раніше Фокус писав, що друг Брюса Вілліса Гленн Керон заявив, що актор втрачає "радість життя" і "мовні навички".