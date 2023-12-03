Місячний календар на грудень 2023 року: які дні будуть несприятливими
Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що коли в грудні Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць року будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.
Фази Місяця в грудні 2023 року
Молодик: 13 грудня о 01:31
Повний місяць: 27 грудня о 02:32
Зростальний Місяць: 14-26 грудня
Спадний Місяць: 1-12 грудня, 28-31 грудня
Місячний календар на грудень 2023 року: сприятливі дні
Вдалими для важливих справ і починань у грудні вважаються такі дати: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 грудня.
Місячний календар на грудень 2023 року: несприятливі дні
Небезпечними і несприятливими для важливих у грудні справ вважаються дати: 3, 14, 20, 21, 24, 31 грудня. Також краще нічого не планувати на 20 грудня — перенесіть усі справи на інший день.
Також Фокус писав календар магнітних бур на грудень 2023 року