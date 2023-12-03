Гвінет Пелтроу опинилася в центрі скандалу через поїздку на кінофестиваль до Саудівської Аравії

Актрису звинуватили в тому, що вона "відмиває мистецтво" і вирушила в країну, де порушують права людини за мільйон доларів.

Гвінет Пелтроу, яка фактично пішла з кінобізнесу понад десять років тому, опинилася в центрі скандалу щодо "відмивання мистецтва" після того, як погодилася полетіти до Саудівської Аравії на скандальний Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі 2023. Також цей кінофестиваль відвідала Шерон Стоун. Про це пише Daily Mail.

Журналісти повідомляють, що організатори цього кінофестивалю, що проходить у Саудівській Аравії, запропонували своїм зірковим гостям по 1 мільйону доларів кожному за участь. Крім Гвінет на червону доріжку вийшли Вілл Сміт, Шерон Стоун, Джонні Депп і багато інших.

Володарка "Оскара", 51-річна Гвінет Пелтроу, стала останньою в довгому списку зірок, які вирушили на кінофестиваль у Саудівській Аравії, яку раніше часто критикують за порушення прав людини.

Червона доріжка Red Sea International Film Festival 2023

Пелтроу не грала головних ролей з 2015 року з того моменту, як з'являлася у фільмі "Мордекай". Також вона з'являлася в ролі Пеппер Поттс у фільмах Marvel.

В інтерв'ю 2020 року вона сказала, що в 26 років "влучила в яблучко", вигравши "Оскара" за фільм "Закоханий Шекспір", а потім вона зрозуміла, що їй "не так уже й сильно" подобається грати. Відтоді вона заробила статки на своєму оздоровчому бренді Goop.

Представник кінофестивалю Red Sea International Film Festival 2023 напередодні підтвердив, що Пелтроу з'явиться в програмі "Розмова" з Джоманою Аль Рашидом, генеральним директором Arab News, у середу ввечері.

Фестивалем у Джидді управляє фонд, очолюваний міністром культури Саудівської Аравії.

Критики розглядають це як частину режимного "відмивання мистецтв" і "відмивання спорту", під час якого гламурні міжнародні заходи проводять, щоб відвернути увагу від порушень прав людини.

У Саудівській Аравії гомосексуальність залишається злочином, караним смертною карою, що також не вщухає після резонансного вбивства журналіста-дисидента Джамаля Хашоґґі 2018 року агентами уряду Саудівської Аравії в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина.

Крім Гвінет Пелтроу на червоній доріжці кінофестивалю з'явився Джонні Депп, що не дивно, адже його засновники були серед спонсорів його фільму-повернення "Жанна Дюбаррі".

А Вілл Сміт, виступаючи на кінофестивалі, заявив, що хоче зняти новий фільм у Саудівській Аравії.

Крім вищезазначених зірок, на червону доріжку Red Sea International Film Festival 2023 вийшли Софія Вергара, Шерон Стоун, Алессандра Амбросіо і Баз Лурманн.

Шерон Стоун на червоній доріжці Red Sea International Film Festival 2023 Фото: Getty Images

У Саудівській Аравії не було кінотеатрів з 1983 по 2018 рік. До 1980-х у цій країні було багато кінотеатрів, і їх не оцінювали як неприпустимі з позицій ісламу, хоча і вважали такими, що суперечать арабським культурним нормам.

11 грудня 2017 року міністр культури та інформації Саудівської Аравії оголосив, що публічні кінотеатри будуть дозволені в 2018 році і повідомив, що до 2030 року в країні буде відкрито понад 300 кінотеатрів. Наразі в країні випускають дуже невелику кількість художніх і короткометражних фільмів.

Представник Human Rights Watch заявив раніше цього року: "Протягом низки років уряд Саудівської Аравії використовував цей гучний фестиваль як засіб відволікання від своєї кричущої ситуації з правами людини — і вони продовжують це робити. Становище з правами людини в країні тільки погіршується. Ми задокументували жахливий випадок з учителем на пенсії, якого було засуджено до смертної кари за мирну активність у Твіттері та YouTube у липні цього року".

"Викликає глибоке занепокоєння той факт, що в цьому фестивалі беруть участь впливові художники, артисти і знаменитості, які скористалися свободою вираження поглядів у своєму мистецтві, але, тим не менш, беруть участь у фестивалі, організованому урядом, що не терпить цієї свободи", — резюмували в Human Rights Watch.

Нагадаємо, раніше Девіда Бекхема критикували за те, що він брав участь у рекламній кампанії Катару, приуроченій до Чемпіонату світу з футболу.