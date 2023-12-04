Мег Раян виступила на захист свого сина

Зірка фільму "Несплячі в Сіетлі" зазначила, що ярлик "непо-бейбі" незастосовний до її сина Джека Генрі Куейда, тому що це зневажливо щодо його трудової етики.

Мег Раян стала на захист свого сина після того, як почула, як люди називають його "дитиною-непо", або "непо-бейбі" — цей термін використовується для опису дітей знаменитих батьків, що натякає на те, що їхній успіх багато в чому зумовлений їхньою славою. Серед непо-бейбі зазвичай називають Зої Кравіц, Кайю Гербер, Лілі-Роуз Депп і багатьох інших дітей знаменитих батьків. Про це пише Daily Mail.

Джек Куейд, якому зараз 31 рік, дебютував у кіно в "Голодних іграх" (2012) разом із Дженніфер Лоуренс і Джошем Гатчерсоном, і відтоді у нього вражаюче голлівудське резюме.

Зовсім нещодавно син Раян і її колишнього чоловіка Денніса Куейда, зірки фільмів "Післязавтра" і "Пандорум", знявся в ребуті "Крику" (2022), біографічному трилері "Оппенгеймер" (2023) і трьох сезонах сатиричного супергеройського серіалу "Пацани" каналу Amazon Prime Video.

Джек Куейд і його знамениті батьки

У міру того як кількість ролей збільшується, критики все частіше називають Джека "непо-бейбі", що дуже не подобається його матері.

"Джек справді талановитий. Він більш природний, ніж я коли-небудь буду", — Мег Раян.

"Ці слова про "непо" настільки зневажливо звучать стосовно його трудової етики, його талантів і того, наскільки він чутливий до ідеї своїх привілеїв", — зазначила 62-річна Мег Раян.

Згадуючи той час, коли Джек був підлітком і все ще вчився в школі, колишня королева ромкомів згадує конкретний момент, коли вона зрозуміла, що його доля, ймовірно, включатиме в себе кар'єру актора.

"Я пам'ятаю, як побачила його в шкільній постановці "Сну літньої ночі", — згадує 62-річна акторка, яка тоді якраз розлучилася з Деннісом Куейдом 2001 року. За її словами, Денніс сидів на іншому кінці залу і теж дивився виставу.

"Коли я побачила свого сина, я обхопила голову руками і подумала: "О, ні. Він гарний. Він справді гарний", — виявляється, що її колишній чоловік відреагував так само, побачивши, як їхній син демонструє свої таланти на сцені.

Мег Раян і Джек Куейд Фото: Getty Images

"Я нахилилася вперед і побачила Денніса, він теж нахилився вперед, обхопивши голову руками. Я просто знала", — сказала вона про спільний момент як батько.

І хоч Мег і Денніс були захоплені талантом свого сина, вони розуміли, що він зіткнеться з незліченними відмовами, якщо вибере кар'єру актора.

Куейд був серед дітей знаменитостей, чиї імена були названі минулого року в статті в нью-йоркському журналі про непо-бейбі. І він з'явився на обкладинці.

Трейлер 4 сезону серіалу "Пацани"

Крім нього на обкладинці були зображені Дакота Джонсон (дочка Дона Джонсона і Мелані Гріффіт), Джон Девід Вашингтон (син Дензела Вашингтона і Паулетти Вашингтон), Майя Гоук (дочка Ітана Гоука і Уми Турман), Зої Кравіц (дочка Ленні Кравіц і Лізи Боне), Лілі-Роуз Депп (дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді) і Мод Апатоу (дочка Джадда Апатоу і Леслі Манн).

Раян займається просуванням свого останнього романтичного комедійного фільму "Що відбувається пізніше", в якому вона не тільки грає головну роль з Девідом Духовни, а й виступає в ролі режисера, працюючи над сценарієм, який вона написала у співавторстві зі Стівеном Дітцем і Кірком Лінном.

У фільмі розповідається про двох колишніх, які, зіткнувшись один з одним під час затримки рейсу через снігову бурю, проводять ніч в аеропорту, заново переживаючи своє минуле.

Нагадаємо, дочка Девіда Духовни і актриси Теа Леоні, Маделейн Вест Духовни, нещодавно також дебютувала в серіалі Netflix "Болезаспокійливе".