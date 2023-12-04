Дуа Ліпа та Ромен Гаврас розійшлися: ініціаторкою стала співачка

Уперше про роман знаменитостей стало відомо навесні 2023 року.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом, 42, після близько пів року стосунків. Про це пише The Sun.

Як розповідають близькі до експари джерела, ініціаторкою розриву стала саме артистка. Наразі вона багато часу віддає карʼєрі, тому не може повноцінно приділяти увагу особистому життю.

"Дуа та Ромен розійшлися після літа кохання. Коли справа доходить до її кар’єри, вона горить. Пара припинила стосунки до того, як вони зіпсувалися", — зазначають інсайдери.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Уперше про новий роман Дуа Ліпи заговорили на початку весни 2023 року. Тоді пару помітили на побаченні, проте офіційно вони не давали жодних коментарів. А вже в травні режисер та співачка косовського походження разом зʼявилися на Каннському кінофестивалі, тримаючись за руки.

Згодом закоханих також "ловили" папараці під час літнього відпочинку, зокрема, з батьками артистки.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас Фото: Getty Images

До цього Дуа Ліпа тривалий час зустрічалася з братом сестер Хадід Анваром. Також їй приписували роман з репером Джеком Гарлоу, який присвятив артистці пісню.

А Ромен Гаврас свого часу будував романтичні стосунки з Рітою Орою.

Нагадаємо, Дуа Ліпа привітала уже ексбойфренда з днем народження в липні 2023.

Також Фокус писав про знайомство Ромена Гавраса з батьками Дуа Ліпи.