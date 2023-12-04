Леопардовий купальник принцеси Діани повернувся на полиці магазинів і викликав фурор

Вбрання Діани продовжують розбурхувати шанувальників навіть через 26 років після її смерті.

На прилавки повернувся купальник Gottex з леопардовим принтом, який принцеса Діана носила 1997 року. Після виходу шостого сезону серіалу "Корона", інтерес до вбрання принцеси, яка досі вважається іконою стилю, зріс. Знаменитий купальник із коміром-хомутом тепер можна купити онлайн за 150 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Діану сфотографували в привабливому комбінезоні під час відпустки на Середземномор'ї зі своїм партнером Доді Аль-Файєдом у липні 1997 року.

Купальник зшили спеціально для Діани після зустрічі принцеси з Лією Готліб, засновницею Gottex, у студії бренду в Лондоні.

Цей купальник з коміром-бретелькою і низьким вирізом на спині став неймовірно популярним, після того, як принцеса Діана була зображена в ньому на десятках фотографій папараці.

Леопардовий принт на принцесі Діані Фото: Getty Images

Тепер купальник з тваринним принтом знову доступний для купівлі за ціною 150 фунтів стерлінгів і доступний у розмірах від 10 до 18, що ознаменувало його повернення на прилавку вперше з 1990-х років.

Визнаючи сміливість принцеси Діани в носінні сміливих силуетів і нетрадиційних принтів, Лія Готліб розробила леопардовий купальник спеціально для неї.

Сучасний стиль став синонімом яскравої естетики принцеси, що спонукало творців The Crown звернутися до Gottex з проханням відтворити купальник, спеціально для серіалу.

Прем'єра шостого сезону відзначеного нагородами серіалу Netflix "Корона" відбулася минулого місяця.

Трейлер серіалу "Корона"

Перший епізод схвилював фанатів, коли принцеса Діана, яку зіграла Елізабет Дебікі, продемонструвала саме цей стильний купальний костюм.

Модель купальника отримала назву Diana, доступна у двох силуетах: один з коміром-хомутом, як в оригінальній версії, а інший з V-подібним вирізом і звичайними бретелями.

Анонсуючи запуск в Instagram, бренд написав: "Відновіть образ принцеси Уельської, показаної в останньому сезоні серіалу "Корона". Купальник Діани був зшитий спеціально для неї після зустрічі принцеси з пані Лією Готліб, першою леді ізраїльської моди і засновницею Gottex".

Перша частина шостого сезону хіта Netflix містить чотири емоційні епізоди, присвячені останнім дням покійної принцеси перед її загибеллю в автокатастрофі в Парижі.

Нагадаємо, у ДТП 1997 року, в якій загинули Діана, Доді Аль-Файєд і водій Анрі Поль, вижив тільки охоронець принцеси — Тревор Ріс-Джонс. Він сидів поруч із водієм і отримав важкі травми. Усі його лицьові кістки було переламано, він досі страждає від амнезії і не пам'ятає момент ДТП.

Після того як розслідування обставин загибелі принцеси Діани 31 серпня 1997 року завершилося, він довгий час працював у США на якогось нафтового магната. Він курирував безпеку техаської нафтової компанії Halliburton під час війни в Іраку до 2013 року. Тепер він очолює службу безпеки фармацевтичної компанії AstraZeneca і проживає в Шрусбері в будинку за півмільйона фунтів стерлінгів, який він купив чотири роки тому. Він одружений зі шкільною вчителькою, у них двоє дітей і собака.