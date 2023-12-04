Ferrari Майкла Б. Джордана за 430 тисяч доларів розлетівся на шматки після ДТП

Суперкар зірки "Чорної пантери" потрапив в аварію біля студії в Лос-Анджелесі, врізавшись в інше авто.

Ferrari актора Майкла Б. Джордана за 430 000 доларів розлетівся на шматки, потрапивши в ДТП біля голлівудської студії. Суперкар зірки "Кріда" врізався в припаркований KIA. Аварія сталася біля студії Sunset Gower Studios у Голлівуді, Лос-Анджелес. Про це пише Daily Mail.

На кадрах видно, що синій Ferrari з боку пасажира врізався в припаркований автомобіль, внаслідок чого спрацювали подушки безпеки всередині автомобіля.

Розбитий автомобіль Майкла Б. Джордана

36-річного актора бачили, як він розмовляв із поліцейськими на тротуарі після того, як його синя спортивна машина врізалася в інший автомобіль одразу після 23:30 у суботу.

Зіткнення сталося біля студії Sunset Gower Studios у Голлівуді, як видно на фотографіях.

Репортер місцевого телеканалу розповів, що коли він намагався зафільмувати розмову учасників ДТП із поліцією, то охоронець Майкла Б. Джордана намагався його прогнати.

Поліція Лос-Анджелеса на місці події не виявила жодних ознак того, що Майкл перебував під впливом наркотиків або алкоголю. І неясно, чи перебував Джордан за кермом під час аварії.

Поліцейські не проводили польового тесту на тверезість, повідомляє видання. Жодних звинувачень у цій справі висунуто не було.

11 серпня Джордан іронічно продемонстрував свою співпрацю з Ferrari в пості в Instagram, де він був одягнений в одяг бренду і знімав поїздку на одному з їхніх знакових червоних автомобілів.

Компанія з виробництва спортивних автомобілів назвала Майкла Б. Джордана "ентузіастом Ferrari".

Нагадаємо, у жовтні на острові Сардинія сталася масштабна аварія за участю кількох суперкарів. У ДТП загинула пара багатіїв зі Швейцарії та ледь не загинули зірки Боллівуду.