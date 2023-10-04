Аварія на мільйони євро: в Італії в ДТП на суперкарах потрапили зірки Боллівуду та багатії зі Швейцарії (відео)

Унаслідок ДТП із Ferrari і Lamborghini на Сардинії загинули дві людини.

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На острові Сардинія сталася аварія з двома суперкарами, які не встигли об'їхати фургон, що перекинувся на дорозі. У результаті загинула подружня пара зі Швейцарії, яка володіє логістичною компанією, а пара зірок Боллівуду дивом уникла загибелі. Про це пише Daily Mail.

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Ferrari Маркуса і Мелісси Краутлі з Валліселлена під Цюріхом врізалося в Lamborghini під час туру Італією на суперкарах.

Момент ДТП

На відео зафіксовано шокуючий момент, коли машина пари врізалася в машину іншої пари, коли вони намагалися проїхати повз фургон, який перекинувся на дорозі.

Краутлі працював у сімейній логістичній фірмі Krautli, у якої є офіси в Бельгії, Швейцарії та Португалії.

Тим часом індійська пара, яка ледь не розбилася в ДТП, виявилася знаменитостями з Індії: це акторка Гаятрі Джоші та її чоловік Вікас Оберой.

Вони їхали на автомобілі Lamborghini, який зіткнувся з Ferrari Краутлі та автофургоном.

"Ми з Вікасом перебуваємо в Італії. Тут ми потрапили в аварію — зіткнення кількох автомобілів. З милості Божої, з нами обома все гаразд", — уже повідомила актриса журналістам.

Актриса Гаятрі Джоші та її чоловік Вікас Оберой

ДТП сталася напередодні ввечері на Південній Сардинії.

На відео видно, як на дорозі їде білий автофургон перед низкою яскравих спортивних автомобілів

Але за кілька секунд червоний Ferrari слідує за синім Lamborghini і водночас намагається об'їхати фургон.

Судячи з усього, через це Lamborghini в'їжджає під фургон і той перевертається. За повідомленнями очевидців, Ferrari, який перебував поза увагою з іншого боку автофургона, також перекинувся і загорівся, внаслідок чого пара, яка перебувала всередині, опинилася в пастці.

Чете Краутлі було 67 і 63 роки. За даними місцевих ЗМІ, вони згоріли внаслідок інциденту.

На місці працювали пожежники та оператори санітарної авіації, дорога була перекрита.

Подружжя із Сельва-ді-Валь-Гардена у віці 61 і 62 років, яке їхало в автофургоні, дістало травми і його доправили в лікарню.

"Ми лежали боком на своїх місцях. Якийсь час ми мовчали, не вірячи своїм очам. Потім я подивився в очі дружині і запитав, чи з нею все гаразд. Вона кивнула", — розповів Лоренцо італійському новинному виданню L'Unione Sarda.

Пара вилізла з-під сидінь і змогла вибратися з автомобіля.

"Коли ми вийшли, ми подумали, що потрапили в пекло", — додав Лоренцо. Ferrari горів, було чути крики свідків, повідомляє видання.

ДТП на Сардинії

На знімках видно розбитий транспортний засіб на узбіччі дороги.

На відео видно, як сильно пошкоджений синій суперкар стоїть на узбіччі, а фургон перекриває обидві смуги руху.

На іншому відео наслідків видно, що деякі спортивні автомобілі, які не брали участі в зіткненні, припарковані на узбіччі.

Останки трьох автомобілів були конфісковані владою, оскільки розслідування триває.

Суперкари їхали державною дорогою 195 Sulcitana в комуні Сан-Джованні-Суерджіу на Південній Сардинії.

За даними італійських ЗМІ, всі пасажири розкішних автомобілів узяли участь у заході Sardinia Supercar Experience, що стартував у Теуладі і мав завершитися в Ольбії.

Протягом кількох днів учасники об'їжджають острів на яскравих машинах, відвідують оглядові майданчики і ночують у дорогих готелях.

Якщо туристи подорожують на власному автомобілі, поїздка обійдеться в £10 409. Багатоденну поїздку на орендованому Ferrari SF90 в організатора можна забронювати за £21 515.

Нагадаємо, минулого року в Мумбаї загинув індійський мільярдер, колишній глава компанії Tata. Його розкішне авто врізалося в роздільник на мосту.