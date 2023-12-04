Кендалл Дженнер, Демі Мур і Гейлі Бібер: найрозкішніші вбрання гала-вечора в Нью-Йорку

Знаменитості приголомшують розкішними вечірніми вбраннями на третьому щорічному гала-вечорі Академії в Лос-Анджелесі.

Гала-концерт у Музеї Академії 2023 року відбувся в неділю ввечері і вшановував Меріл Стріп, Майкла Б. Джордана, Опру Вінфрі та Софію Копполу. Співголовами третього щорічного заходу є Ава ДюВерней, доктор Ерік Есрайлян, Голлі Беррі та Раян Мерфі. І на червону доріжку вийшли багато селебріті, обравши найрозкішніші вбрання. Про це пише Deadline.

"Ми раді знову зібратися на нашому третьому щорічному Гала-концерті в Музеї Академії, щоб відзначити силу, глобальний вплив і незгладиму важливість кіно. Для мене велика честь висловити вдячність чотирьом митцям: Меріл Стріп, Майклу Б. Джордану, Опрі Вінфрі та Софії Копполі, чия творчість і пристрасть надихнули й сформували нашу культуру в такий потужний спосіб", — повідомила Жаклін Стюарт, директорка та президентка Музею Академії.

Опра Вінфрі та Меріл Стріп Фото: Getty Images

Спочатку захід мав відбутися в жовтні, але був відкладений через напад ХАМАС на Ізраїль.

Меріл Стріп вручили премію Icon Award, щоб відзначити її кар'єру в кіно. Майклу Б. Джордану вручили премію Vantage Award, яку присуджують артисту-початківцю. Премія Pillar Award була вручена Вінфрі за підтримку музею Академії. А Софія Коппола була удостоєна премії Visionary Award за розвиток мистецтва кіно.

На червону доріжку увійшло багато селебріті, які обрали найрозкішніші вбрання.

Головними зірками стали подруги-моделі Гейлі Бібер і Кендалл Дженнер, які обрали чорну і червону сукні відповідно.

Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер вибрала червону сукню від Fendi, що підкреслює її фігуру, а Гейлі Бібер обрала класичну чорну вечірню сукню в паєтках від Saint Laurent.

До слова, сукню від цього ж бренду обрала і Зої Кравіц.

Зої Кравіц Фото: Getty Images

Селена Гомес також з'явилася на заході в чорній вечірній сукні зі сріблястою обробкою. Своє вбрання від Valentino вона доповнила довгими оперними рукавичками і сяючими діамантовими прикрасами Tiffany & Co.: блискучим браслетом-манжетою, сережками і ефектною каблучкою.

Селена Гомес Фото: Getty Images

61-річна Демі Мур сяяла в сукні з рожевого золота і срібла, прикрашеній яскравим квітковим візерунком на грудях.

Демі Мур Фото: Getty Images

Опра Вінфрі, удостоєна премії The Pillar Award на щорічному гала-концерті, мала сліпучий вигляд у яскраво-фіолетовій сукні, прикрашеній блискітками.

Під час заходу її бачили такою, що позує поруч із Меріл Стріп, удостоєною нагороди Icon Award.

Червона доріжка 2023 Academy Museum Gala

Легендарна актриса мала елегантний вигляд у чорній струмливій сукні з вишивкою бісером на манжетах і підкладці по низу спідниці.

Були побоювання, що страйки в Голлівуді також вплинуть на цю подію, але вони припинилися на початку цього року. Страйк голлівудських акторів нарешті завершився минулого місяця після 118 днів, що стало найтривалішим страйком за всю історію акторів кіно і телебачення.