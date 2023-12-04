Амаль Клуні з'явилася на публіці в розкішному оксамитовому костюмі (фото)

Амаль підтримала чоловіка, Джорджа Клуні, на показі спортивної драми, режисером якої він став.

54-річна Амаль Клуні, британська юристка ліванського походження і за сумісництвом дружина одного з найвідоміших голлівудських акторів, давно прославилася бездоганним смаком, і кожна її поява на публіці не залишає модних критиків байдужими. Нещодавно розкішна брюнетка знову дала привід для компліментів, відвідавши разом з чоловіком Джорджем Клуні прем'єру його нового фільму як режисера "Хлопці в човні" в театрі Curzon Mayfair у Лондоні.

На спеціальному показі Амаль, як завжди, мала шикарний вигляд у чорному оксамитовому ансамблі, поєднуючи приталений топ без бретельок з відповідними оксамитовими штанами. Вона доповнила образ чорними туфлями на шпильці, відповідним клатчем, а в макіяжі зробила акцент на губи, нафарбувавши їх яскраво-червоною помадою.

Пара позувала фотографам, обійнявши один одного Фото: Getty

До того ж, незважаючи на похмуру лондонську погоду, її нещодавно меліроване бронзове волосся буквально сяяло, струменіючи хвилями по плечах.

Джордж мав елегантний вигляд у строгому темно-синьому костюмі, одягненому поверх білосніжної сорочки на ґудзиках.

Пара позувала фотографам, посміхаючись і обіймаючись.

Фільм "Хлопці в човні", вихід якого у США заплановано на 25 грудня, заснований на науково-популярній книжці Деніела Джеймса Брауна "Хлопці в човні: дев'ять американців і їхні епічні пошуки золота на Олімпійських іграх у Берліні 1936 року" 2013 року. Спортивна драма розповідає правдиву історію членів команди веслярів Вашингтонського університету та їхнього шляху до успіху на Олімпійських іграх 1936 року в Берліні в розпал Великої депресії.

Трейлер фільму "Хлопці в човні"

Клуні став режисером картини, а зіграли в ній Каллум Тернер, Джоел Едгертон, Пітер Гіннесс, Джеймс Вовк, Сем Дуглас, Кріс Діамантопулос, Роббі Джарвіс та інші.

Наступного року Джордж і Амаль відзначать 10-річчя свого шлюбу. У них підростають шестирічні близнюки Елла та Олександр. Пара живе то в Лондоні, то на своїй улюбленій віллі Олеандра на озері Комо в Італії. У свій час у пресі циркулювали чутки, що вони планують продати італійську нерухомість, втомившись від зайвої уваги, проте Клуні спростував цю інформацію.

Раніше Фокус писав, що Амаль Клуні дала майстер-клас з багатошаровості, показавши, як поєднувати міді-сукню і тренч.