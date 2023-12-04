Блейк Лайвлі розповіла про дружбу з Тейлор Свіфт та Бейонсе (фото)

Зірка екрану зізналася, що в дитинстві її налаштовували проти інших жінок.

Американська акторка Блейк Лайвлі розповіла про дружбу зі співачками Тейлор Свіфт та Бейонсе. Кадрами із зірковими подругами дружина Раяна Рейнольдса ділиться у своєму Instagram.

Одна з головних героїнь серіалу "Пліткарка" відвідала напередодні лондонську прем'єру концертного фільму "Renaissance: A Film by Beyoncé".

"Коли я дорослішала, жінок часто намагалися налаштувати одна проти одної. Мені знадобилося подорослішати, щоб зрозуміти, що мотивувати та надихати одна одну — це норма, а не виняток. Більшість моїх друзів — це жінки, яких раніше мені піднесли б як загрозу чи суперницю. Наше завдання — показати сучасному поколінню силу в об'єднанні, а не розподілі. Усе це, щоб сказати: Бейонсе, Тейлор, жодна з вас не повинна відчувати загрозу від моєї поп-слави. Кожному вистачить місця", — пожартувала мама чотирьох дітей.

Блейк Лайвлі у Лондоні

У Лондоні Блейк Лайвлі зʼявилася в чорній мінісукні Chanel та туфлях Christian Louboutin. До образу вона додала напівпрозорі чорні рукавички та масивні сережки.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі зʼявилася у стильному осінньому образі.

Також Фокус писав про особливе значення імені доньки Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.