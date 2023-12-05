Вагітна дівчина Роберта Паттінсона вийшла на червону доріжку (фото)

Сьюкі Вотергаус чекає на народження свого первістка.

31-річна англійська співачка та модель Сьюкі Вотергаус зʼявилася на червоній доріжці після новин про її першу вагітність. Про це пише Daily Mail.

Кохана Роберта Паттінсона, 37, відвідала церемонію British Fashion Awards 2023 у столиці Великобританії. Сьюкі одягла на захід вишневу обʼємну сукню з шифону, без бретелей та з 3D-квітковою аплікацією.

Вагітна знаменитість підвищила свій зріст за допомогою пари високих підборів на платформі та прикрасила образ сережками Tiffany & Co, браслетом і кольє.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Співачка уклала волосся легкими хвилями та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. Згодом вона одягла чорну дублянку, аби зігрітися зимовим вечором у Лондоні.

Самого Паттінсона поряд з вагітною коханою на цьому заході не було.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Вотергаус уперше викликала припущення про вагітність від зірки "Сутінок" під час прогулянки на початку листопада 2023. Згодом вона сама підтвердила майбутнє поповнення в їхній парі під час свого виступу.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Закохані вперше зав'язали романтичні стосунки у 2018 році і в основному тримали їх подалі від громадськості. Дитина стане першою для обох.

Нагадаємо, Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус помітили на прогулянці після новин про вагітність співачки.

Також Фокус писав про трендову стрижку, яку обирає дівчина Роберта Паттінсона.