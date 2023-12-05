Принца Гаррі та Меган Маркл не запросив на весілля близький друг: у чому причина

Г'ю Гросвенор — один з найбагатших людей Великобританії та хрещеник короля Чарльза ІІІ.

Меган Маркл і принц Гаррі не поїдуть до Великобританії в червні 2024 на світське весілля року. Про це пише People.

Повідомляється, що герцог і герцогиня Сассекські були виключені зі списку гостей на церемонію одруження Г'ю Гросвенора, герцога Вестмінстерського, і Олівії Генсон, попри те, що герцог був близький як з Гаррі, так і з його братом принцом Вільямом. Вінчання пари заплановано на 7 червня в Честерському соборі на північному заході Англії.

Як відомо, Уельські, а також король Чарльз і королева Камілла будуть присутні на службі, але Гросвенор, який є хрещеним батьком сина Вільяма і Кейт, принца Джорджа, неохоче прийняв рішення не запрошувати герцога та герцогиню Сассекських, тому що він нібито хоче уникнути сімейного конфлікту на тлі розриву.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зв'язки Гросвенора з королівською родиною Великобританії глибокі. Він є хрещеником короля, а його мати є хрещеною матір'ю принца Вільяма. Він також є одним із хрещених батьків принца Арчі.

"Це неймовірно сумно, що до цього дійшло. Г’ю — один із небагатьох близьких друзів Вільяма та Гаррі, який зберіг міцні зв’язки та лінію спілкування з обома. Він хотів би, щоб вони могли зібратися разом… але розуміє, що це навряд чи станеться до весілля. Він хотів уникнути чогось, що затьмарювало б цей день, особливо для Олівії", — розповідає джерело.

Г'ю Гросвенор Фото: Getty Images

Майбутній наречений став герцогом Вестмінстерським після смерті свого батька Джеральда Кавендіша Гросвенора у 2016 році. На момент смерті покійний герцог мав статки у 12,15 млрд доларів, що робило його третім найбагатшим громадянином Великобританії на той час, згідно з рейтингом Sunday Times Rich List 2016. Джеральд також володів землею поблизу Букінгемського палацу.

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