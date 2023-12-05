Пенелопа Крус та Адам Драйвер представили фільм "Феррарі" в Лондоні (фото)

Картина розповість про особисту драму італійського конструктора Енцо Феррарі.

49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус та Адам Драйвер, 40, зʼявилися на британській прем’єрі фільму "Феррарі" в Odeon Luxe Leicester Square у Лондоні в понеділок, 4 грудня 2023. Про це пише Daily Mail.

Пенелопа, яка грає Лауру Феррарі в біографічній картині про італійського конструктора, одягла довгу сукню з глибоким декольте та верхньою частиною з паєтками.

Актори фільму "Феррарі" Фото: Getty Images

Багатоярусна світла спідниця акторки мала малюнок чорних квітів, а нижня частина сягала аж до землі. Крус доповнила свій образ срібними сережками з дорогоцінними каменями. Волосся вона зібрала в охайну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Пенелопа Крус, Адам Драйвер та Шейлін Вудлі Фото: Getty Images

Шейлін Вудлі, 32, яка грає Ліну Ларді у фільмі, була в чорній мінісукні з глибоким декольте та темних колготках.

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Тим часом виконавець головної ролі Енцо Феррарі Адам Драйвер продемонстрував чорний смокінг з білою сорочкою та метеликом.

Події відбуваються в 1950-х роках, і Енцо Феррарі бореться з проблемами в особистому житті, оскільки наближається Mille Miglia — культова італійська автомобільна гонка.

Син конструктора Діно, який мав стати його наступником на посаді глави сімейного бізнесу, помер роком раніше від м’язової дистрофії.

Того ж дня актори та режисер картини Майкл Манн відвідали фотокол у Лондоні. Пенелопа зʼявилася у твідовій світлій мінісукні та розпустила своє волосся.

Пенелопа Крус, Майкл Манн та Адам Драйвер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пенелопа Крус вийшла у світ у мереживному комбінезоні.

Також Фокус писав про перший трейлер картини "Феррарі".