Кім Кардаш'ян зіграє адвокатку у фільмі для дорослих

Багатодітна мати стала дуже затребуваною актрисою.

43-річна американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка вчиться на адвокатку, отримала можливість показати результати своєї освіти. Щоправда, йдеться не про її юридичну діяльність, а про зйомки в юридичному драматичному серіалі Hulu, пише Deadline.

За інформацією видання, Кім, яка нещодавно знялася в "Американській історії жахів" ("AHS: Delicate"), продовжує співпрацювати зі співавтором і виконавчим продюсером AHS Раяном Мерфі в рамках проєкту, який описується як "висококласний, глянцевий і сексуальний фільм для дорослих". Це перший серіал Мерфі в межах його нового контракту з Disney, продюсером якого є компанія 20th Television, що входить до складу Disney TV Studios.

Кардаш'ян збирається зіграти найуспішнішу адвокатку зі шлюборозлучних процесів у Лос-Анджелесі та власницю жіночої юридичної фірми в серіалі, сценарій якого написав творець Brothers & Sisters Джон Робін Байц.

Мерфі, Байц і Бакен запропонували ідею серіалу Кардаш'ян і Кріс Дженнер, менеджерці братів і сестер Кардаш'ян-Дженнер і виконавчій продюсерці їхнього серіалу без сценарію. Угоду було укладено відразу ж.

Потім Мерфі, Кардаш'ян і Дженнер продали проект компанії Hulu, яка продовжила його реалізацію у світлі успіху "Кардаш'ян" і "AHS: Delicate" на платформі. Прагнучи зберегти Кардаш'ян і Дженнер у своїх лавах, Hulu викупила майданчик у кімнаті, взявши на себе, як кажуть деякі джерела, прямий наказ про серіал.

Хоча угоди все ще опрацьовуються, Мерфі, Кардаш'ян і Дженнер вже почали попередній кастинг. Наразі вони обирають трьох актрис, які зіграють гламурних і досвідчених партнерок Кардаш'ян з юридичних питань.

За словами джерел, виробництво серіалу планують розпочати наприкінці 2024 року, а прем'єра відбудеться на початку 2025 року.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян показала таємне татуювання на губі.