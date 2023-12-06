Королева Камілла відвідала прийом в улюбленій тіарі королеви Єлизавети

Дружина короля Великої Британії мала приголомшливий вигляд на різдвяному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.

Королева Камілла приєдналася до короля Чарльза на дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці. І королева приміряла розкішну тіару королеви Єлизавети з оригінальною назвою "Дівчатка Великої Британії та Ірландії", бо саме від них цю прикрасу й отримала в подарунок Марія Текська. Раніше Кейт Міддлтон з'явилася на прийомі в тіарі, яку не бачили сто років. Про це пише Daily Mail.

До короля і королеви приєдналися принц Вільям і сліпуча Кейт Міддлтон, коли вони виступили єдиним фронтом у Букінгемському палаці на різдвяному дипломатичному прийомі на тлі расистського скандалу Оміда Скобі.

Королева Камілла віддала данину поваги своїй свекрусі королеві Єлизаветі II, вдягнувши тіару, яка довгий час вважалася улюбленою її покійної Величності.

76-річна Камілла супроводжувала 75-річного короля Чарльза, принца і принцесу Уельських на щорічному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці в Лондоні.

Королівська сім'я на прийомі Фото: Getty

Королева зустрічала гостей у кремовій вечірній сукні з вишивкою від свого улюбленого дизайнера Фіони Кларк.

І вона віддала сентиментальну данину поваги своїй покійній свекрусі, одягнувши тіару "Дівчата Великої Британії та Ірландії".

Приголомшливу діадему, яку покійна королева носила на багатьох своїх офіційних фотографіях, подарували принцесі Вікторії Марії Текській в ознаменування її весілля з Георгом V 1893 року.

Відомо, що Її покійна Величність неймовірно любила цей головний убір і ласкаво називала його "Бабусиною тіарою".

Королева Єлизавета в улюбленій тіарі Фото: Getty Images

Тіара отримала свою назву від комітету жінок, які зібрали гроші на її створення. Вона виготовлена з діамантів, оправлених у срібло і золото, і була прикрашена 14 перлинами, але їх замінили 13 діамантами класичного ограновування.

Королева Єлизавета настільки любила цю тіару, що навіть була зображена в ній на деяких банкнотах.

Камілла — третя королева, яка носить цю тіару.

Королева Єлизавета в улюбленій тіарі Фото: Getty Images

Королева Камілла вперше одягла блискучий головний убір у жовтні 2023 року, коли приєдналася до короля на банкеті в лондонському Сіті.

Також свій образ доповнила діамантовою брошкою королеви-матері та діамантовим браслетом покійної королеви.

Різдвяний прийом у Букінгемському палаці — це захід у білих краватках і вечірніх сукнях, і він проводиться щороку. Цього дня в парадних залах палацу збираються понад 500 членів дипломатичного корпусу.

Дами з королівської сім'ї традиційно надягають у цей день діадеми та інші дорогоцінні прикраси.

Кейт Міддлтон цього дня одягла бальну сукню, яку вона раніше носила на весільному прийомі спадкоємного принца Йорданії Хусейна і принцеси Раджви в червні 2023 року, з поясом Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Щоб додати гламуру, Кейт одягла тіару Cambridge Lover's Knot. Сліпуча діадема з діамантами і перлами колись належала матері принца Вільяма принцесі Діані.

Кейт Міддлтон на прийомі Фото: Getty

Тіара, яка, за словами свекрухи Кейт, була настільки важкою, що спричиняла в неї головний біль, зберігалася в сейфі Букінгемського палацу після смерті принцеси Діани 1997 року, перш ніж її передали дружині Вільяма.

Вона була виготовлена королівськими ювелірами Garrard 1914 року за особистим дизайном королеви Марії з перлів і діамантів, які вже перебували у власності її сім'ї.

За словами історика ювелірного мистецтва і письменниці Джозі Гудбоді, королева Марія Текська замовила тіару "Вузлики кохання", щоб скопіювати тіару "Кембриджський любовний вузол" початку 1800-х років, що належала її бабусі, принцесі Августі, герцогині Кембриджській.