Джилліан Андерсон вийшла у світ у приголомшливій червоній сукні з глибоким декольте

Зірка "Секретних матеріалів" і "Корони" продемонструвала бездоганне відчуття стилю.

55-річна Джилліан Андерсон, зірка культового серіалу "Секретні матеріали", продемонструвала вміння носити червоний оксамит на церемонії вручення нагород British Fashion Awards 2023. На червону доріжку вона одягла шикарну бордово-червону оксамитову сукню зі сміливим декольте. Але ж нещодавно її вбрання з червоної доріжки потрапило до списку найнудніших. Про це пише Daily Mail.

Джилліан була присутня на церемонії нагородження, яка відбулася в Королівському Альберт-Холі в Лондоні. І блищала в сукні Valentino.

Джилліан Андерсон Фото: Getty Images

Американська зірка Джилліан доповнила свій образ сережками-крапельками та витонченим золотим браслетом, а на пальцях носила кілька каблучок.

Такі зірки, як Кейт Мосс, Амаль Клуні та Гвінет Пелтроу, пройшли червоною доріжкою British Fashion Awards 2023.

Захід, представлений ювелірним брендом Pandora, у понеділок увечері повернувся на культовий лондонський майданчик — Королівський Альберт-Хол.

Вечір, організований британською телекомпанією Майєю Джамою і музичним виконавцем Коджею Радикал, був відзначений 16 нагородами. Номінантів і переможців TFA обирає міжнародне журі, що складається з більш ніж 1000 експертів галузі.

Червона доріжка British Fashion Awards 2023

Захід слугує основним збором коштів для Фонду BFC, який підтримує майбутнє зростання й успіх британської індустрії моди, приділяючи особливу увагу освіті, наданню грантів і бізнес-наставництву.

BFC також уперше після пандемії повернувся до вручення нагород у сфері гендерного дизайну, розділивши найкращих британських дизайнерів на категорії чоловічого та жіночого одягу.

Були відзначені провідні діячі індустрії, як-от Валентино Гаравані, який отримав нагороду за видатні досягнення, візажист Шарлотта Тілбері, що отримала спеціальну нагороду за визнання, і покійний Джо Кейслі-Гейфорд, який отримав посмертну спеціальну нагороду за визнання.

Сем Сміт отримав нагороду "Культурний новатор". Говорячи про нагороду Сема, Керолайн Раш, генеральний директор Британської ради моди, сказала, що Сем був "справжнім культурним новатором, який безстрашно розсунув межі як моди, так і розваг".

Британська індустрія моди також віддала данину поваги дамі Вів'єн Вествуд і її безстрашному підходу до дизайну та активізму.

Нагадаємо, нещодавно Джилліан Андерсон знімалася в серіалі "Статеве виховання" і в серіалі про дружин американських президентів. У проекті "Перші леді" їй дісталася роль Елеонори Рузвельт.